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DÜNYA
Eklenme tarihi: 20 Şubat 2024 Salı 23:11

ABD dergisi açıkladı! Türk Hava Kuvvetleri Almanya, İngiltere ve Fransa gibi ülkeleri geride bıraktı | 2024 yılı güncel liste...

Ülkelerinin ordularını kıyaslayan Globalfire isimli internet sitesi şimdi de ülkelerin hava kuvvetlerinin sıralamasını yayınladı. 2024 yılının dünyadaki en güçlü hava kuvvetleri sıralamasında Türkiye, Yunanistan, İsrail, Fransa gibi ülkelere adeta fark attı.

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