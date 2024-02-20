ABD dergisi açıkladı! Türk Hava Kuvvetleri Almanya, İngiltere ve Fransa gibi ülkeleri geride bıraktı | 2024 yılı güncel liste...

182 bin kişilik bir orduya sahip olan Kuzey Afrika ülkesi 14 bin kişilik hava kuvvetleri personeline sahip. Cezayir'de toplam 102 savaş uçağı, 298 helikopter, 10 saldırı helikopteri 61 nakliye uçağı bulunuyor.

Dört aydır Hamas ile savaşan ve sayısız sivili katleden İsrail Hava Kuvvetleri, 241 savaş uçağına, 148 helikoptere, 48 saldırı helikopterine ve 12 nakliye uçağına sahip. İsrail Hava Kuvvetleri'nde ise aktif olarak 89 bin kişi çalışıyor.

Avrupa'nın en güçlü ülkelerinden Almanya'da hava kuvvetlerinde 12 bin personel bulunuyor. Alman Hava Kuvvetleri ise 133 savaş uçağı, 318 helikopter, 55 saldırı helikopteri ve 46 adet nakliye uçağından oluşuyor.

200 bin kişilik bir orduya sahip Yunanistan'ın hava kuvvetlerinde 42 bin 500 personel çalışıyor. Atina toplamda 194 savaş uçağı, 14 nakliye uçağı, 289 helikopter, 29 saldırı helikopteri ve bazı İHA'lara sahip.

Bir dönemin süper gücü İngiltere, 34 bin kişilik hava kuvvetleri kadrosuna sahip. İngiliz ordusunda ise toplamda 120 savaş uçağı, 276 helikopter, 52 saldırı helikopteri, 31 nakliye uçağından oluşuyor.

Asya'da Çin ile sık sık sorunlar yaşayan ada ülkesi Tayvan'ın 286 savaş uçağı, 19 nakliye uçağı, 236 helikopteri ve 91 saldırı helikopteri bulunuyor. Tayvan Hava Kuvvetleri ise 35 bin kişilik bir kadrodan oluşuyor.

İtalyanlar 100 bin kişilik bir orduya sahip ve bu personelin yaklaşık yarısı hava kuvvetlerinde görev yapıyor. İtalya Hava Kuvvetleri ise 90 savaş uçağı, 402 helikopter, 57 savaş helikopteri ve 29 nakliye uçağından oluşuyor.

20 bin personele sahip Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri, 283 savaş uçağı, 262 helikopter, 34 saldırı helikopteri ve 49 nakliye uçağına sahip.

110 bin hava kuvvetleri çalışanına sahip dünyanın kapalı kutusu Kuzey Kore'nin 440 uçağı, 205 helikopteri, 20 savaş helikopteri ve 1 adet nakliye uçağı bulunuyor.

Avrupa'nın en büyük ordularından birine sahip Fransa, 2023 yılında yaklaşık 50 milyar doları sadece askeri alanda harcamaya ayırdı. Aktif olarak sadece 141 bin askeri bulunan Fransa'da savaş uçakları, bombardıman uçakları ve helikopter dahil toplamda 972 adet hava gücü unsuru bulunuyor.

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2023 yılında askeri alandaki yatırımlarını geliştirmek için 40 milyar dolarlık bir bütçe ayıran Türkiye'nin yaklaşık 520 bin aktif askeri, 400 bine yakın da yedek askeri bulunuyor. Türkiye'nin topyekün bir savaşta silah altına alabileceği insan sayısı ise 43 milyona yakın.

1069 adet uçak ve helikoptere sahip olan Türkiye İHA ve SİHA alanında ön plana çıkıyor. 2 bin 200'den fazla tank, 60 bine yakın zırhlı araç ve roket sistemi bulunan Türkiye S-400 hava savunma sistemine de sahip.