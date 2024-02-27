ABD askeri kendini yakmıştı... İsrail Büyükelçiliği önünde anıldı

Aralarında Yahudilerin de bulunduğu yüzlerce kişi, İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde Gazze'deki "soykırıma ortak olmayacağını" söyleyerek kendini yakan ABD Hava Kuvvetleri askeri Aaron Bushnell'i anmak için büyükelçilik önünde toplandı.
Pankartlar ve Filistin bayrakları taşıyan vatandaşlar, Bushnell için büyükelçilik önüne çiçekler bırakarak, mum yaktı.
NE OLMUŞTU?
25 yaşındaki Aaron Bushnell Gazze'de soykırıma karşı çıkmak için kendini yakmıştı. Olay anında çekilen görüntülerde ise "Artık soykırıma iştirak etmeyeceğim" ifadelerini kullandığı görülmüştü.
Olayın ardından yaralanan Bushnell hastaneye kaldırıldı ve Metropolitan Polis Departmanı, yaptığı açıklamada, 25 yaşındaki Bushnell'in kendisini yakmasının ardından yaşamını yitirdiğini duyurdu.