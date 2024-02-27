ABD askeri kendini yakmıştı... İsrail Büyükelçiliği önünde anıldı

1 / 25

Aralarında Yahudilerin de bulunduğu yüzlerce kişi, İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde Gazze'deki "soykırıma ortak olmayacağını" söyleyerek kendini yakan ABD Hava Kuvvetleri askeri Aaron Bushnell'i anmak için büyükelçilik önünde toplandı.

2 / 25

Pankartlar ve Filistin bayrakları taşıyan vatandaşlar, Bushnell için büyükelçilik önüne çiçekler bırakarak, mum yaktı.

3 / 25

NE OLMUŞTU?

25 yaşındaki Aaron Bushnell Gazze'de soykırıma karşı çıkmak için kendini yakmıştı. Olay anında çekilen görüntülerde ise "Artık soykırıma iştirak etmeyeceğim" ifadelerini kullandığı görülmüştü.

4 / 25

Olayın ardından yaralanan Bushnell hastaneye kaldırıldı ve Metropolitan Polis Departmanı, yaptığı açıklamada, 25 yaşındaki Bushnell'in kendisini yakmasının ardından yaşamını yitirdiğini duyurdu.

5 / 25



6 / 25



7 / 25



8 / 25



9 / 25



10 / 25



11 / 25



12 / 25



13 / 25



14 / 25



15 / 25



16 / 25



17 / 25



18 / 25



19 / 25



20 / 25



21 / 25



22 / 25



23 / 25



24 / 25

