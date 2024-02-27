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DÜNYA
Eklenme tarihi: 27 Şubat 2024 Salı 09:17

ABD askeri kendini yakmıştı... İsrail Büyükelçiliği önünde anıldı

İsrail'i protesto için kendini yakan ABD askeri Washington'daki İsrail Büyükelçiliği önünde anıldı

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