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DÜNYA
Eklenme tarihi: 18 Mayıs 2022 Çarşamba 16:05

ABD 50 yıl sonra UFO'ları konuşmak için panel düzenledi

Amerika Birleşik Devletleri'nde, Kongre İstihbarat Komitesi, 50 yıldan sonra ilk kez 'tanımlanamayan uçan cisimleri' yani UFO'ları konuşmak için panel düzenledi.

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