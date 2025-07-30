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DÜNYA
Eklenme tarihi: 30 Temmuz 2025 Çarşamba 13:04 |

9 dağcının ölümüne neden oldu! Gizemli geçidin sırrı ne

'Dyatlov Geçidi olayı' ya da 'Dyatlov Geçidi kazası', dokuz kayakçının Ural dağlarında tahminen 2 Şubat 1959 gecesinde gizemli ölümlerini belirtmek için kullanılır. Olay, Kholat Syakhl dağının doğusunda bulunan ve bu olayın ardından, grubun lideri olan Igor Alekseievich Dyatlov'un soyadını alan Dyatlov Geçidi'nde gerçekleşmiştir. Araştırmacılar, kayakçıların olay gecesi bilinmeyen bir nedenden dolayı çadırlarını yırtarak -30°C sıcaklıkta ve ağır kar yağışında yalın ayak çadırı terk ettiğini saptamıştır. Bulunan cesetlerden ikisinin kafatasında, diğer iki tanesinin ise kaburgalarında kırıklar bulunmuştur.

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