80 yıldır saçını yıkamıyor! Yaşlı adam bakın bunu neden yapıyor

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Vietnam'ın güneyindeki Mekong Delta bölgesinde yaşayan Nguyen Van Chien, bir insanın doğduğu gibi el değmeden kalmasını öngören inancı nedeniyle, kendini bildi bileli saçlarına dokunmuyor.

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92 yaşındaki Nguyen Van Chien, 7 tanrıya ve 9 güce tapıyor. Bu yüzden saçlarını uzatıyor.

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Nguyen Van Chien saçlarını en son üçüncü sınıfta kestirdi.

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Üçüncü sınıftan sonra saçlarını bir daha kestirmemeye, taramamaya ve yıkamamaya karar verdi.

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Chien yaptığı açıklamada "Saçlarımı kesersem öleceğime inanıyorum. O yüzden dokunmaya cesaret edemiyorum, taramıyorum bile" diyor.

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Ho Chi Minh City'nin 80 km batısındaki bir köyde yaşayan Chien, Vietnam dilinde "Dua" adlı bir inanca sahip.

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Bu dinin kurucusu sadece hindistan cevizi yiyerek hayatta kaldığını iddia ettiğinden Dua dini hindistan cevizi dini olarak da anılıyor.

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Dua Vietnam'da sahte bir din olarak görüldüğünden aslında uzun süre önce yasaklanmış ancak hala inananlar var.

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Nguyen Van Chien; "Saçlarım bir zamanlar siyah ve gürdü. Tarayıp yumuşacık yapmıştım. Ama ilahi bir gücün sesini duydum ve o gücün beni seçtiğini anladım. Şimdi saçlarımı sadece besliyorum ve kuru, temiz ve güzel görünsün diye bir örtüyle kapatıyorum" diyor.

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Chien'in 62 yaşındaki beşinci oğlu Luom, saç bakımında babasına yardımcı oluyor. Kendisi de saç ile ölümsüzlük arasında bir bağlantı olduğuna inanan Luom "Bunlar basit görünüyor ama kutsallar" diyor.