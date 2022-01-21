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DÜNYA
Eklenme tarihi: 21 Ocak 2022 Cuma 13:11

80 yıldır saçını yıkamıyor! Yaşlı adam bakın bunu neden yapıyor

92 yaşındaki Vietnamlı Nguyen Van Chien, 80 yıldır saçını ne yıkıyor ne de kestiriyor. Yaşlı adamı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.

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