80 yıldır saçını yıkamıyor! Yaşlı adam bakın bunu neden yapıyor

Vietnam'ın güneyindeki Mekong Delta bölgesinde yaşayan Nguyen Van Chien, bir insanın doğduğu gibi el değmeden kalmasını öngören inancı nedeniyle, kendini bildi bileli saçlarına dokunmuyor.
Chien yaptığı açıklamada "Saçlarımı kesersem öleceğime inanıyorum. O yüzden dokunmaya cesaret edemiyorum, taramıyorum bile" diyor.
Ho Chi Minh City'nin 80 km batısındaki bir köyde yaşayan Chien, Vietnam dilinde "Dua" adlı bir inanca sahip.
Bu dinin kurucusu sadece hindistan cevizi yiyerek hayatta kaldığını iddia ettiğinden Dua dini hindistan cevizi dini olarak da anılıyor.
Dua Vietnam'da sahte bir din olarak görüldüğünden aslında uzun süre önce yasaklanmış ancak hala inananlar var.
Nguyen Van Chien; "Saçlarım bir zamanlar siyah ve gürdü. Tarayıp yumuşacık yapmıştım. Ama ilahi bir gücün sesini duydum ve o gücün beni seçtiğini anladım. Şimdi saçlarımı sadece besliyorum ve kuru, temiz ve güzel görünsün diye bir örtüyle kapatıyorum" diyor.
Chien'in 62 yaşındaki beşinci oğlu Luom, saç bakımında babasına yardımcı oluyor. Kendisi de saç ile ölümsüzlük arasında bir bağlantı olduğuna inanan Luom "Bunlar basit görünüyor ama kutsallar" diyor.