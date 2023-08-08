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DÜNYA
Eklenme tarihi: 8 Ağustos 2023 Salı 09:27

8 yıldır demirli halde! Petrolün yüzde 80'i tahliye edildi

Yemen'in Kızıldeniz açıklarında 8 yıldır demirli halde bulunan ve çevre felaketine yol açabileceği uyarısı yapılan Safer tankerindeki petrolün yüzde 80'inin tahliye edildiği bildirildi.

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