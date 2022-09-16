73 yaşındaki kadın Marco Polo'nun izinde Çin'e yürüyor!
İtalya'nın Venedik kentinden Çin'in başkenti Pekin'e yürüyerek giden 73 yaşındaki Vienna Cammarota Düzce'ye ulaştı.İtalyan gezgin Marco Polo'nun seyahat ettiği 15 ülke güzergahını takip eden Cammarota, Avrupa'dan Asya'ya 22 bin kilometre yürümeyi hedefliyor. Cammarota, seyahatinin Düzce durağında, kazı çalışmaları sonucu 2 bin yıllık Medusa, mask heykelleri, groteks figürü ile Apollon, zafer tanrıçası ve avcı Akteon'un kabartma heykellerine ulaşılan Konuralp Bölgesi'ndeki Prusias ad Hypium Antik Kenti'ni ziyaret etti.