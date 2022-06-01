700 yıllık gizem! Sıradan bir tavşan deliği değilmiş

Fotoğraftaki tavşan deliğine ilk baktığımızda sıradan bir yuva gibi gözüküyor. Ancak deliğin içinde 700 yıllık gizemli bir mağaraya giden yol var.
İşte mağaranın detayları...
Bu tavşan deliği, gizemini koruyan 700 yıllık bir mağaraya açılıyor.
Mağara, İngiltere'nin Shropshire kentinde bulunuyor.
Mağarayı kuran kişilerse, haçlı seferlerinde büyük güç ve servet kazanmış Katolik askerler.
Mağara daha sonra güvenli tören alanı arayan druid ve paganlar tarafından kullanılmış.
Fotoğrafçı Michael Scott, yakın zamanda mağaranın içeriye girip, görüntüsüyle bizi ürküten yeri belgeledi.
Yeraltı tapınağına benzeyen mağaranın 700 yıl sonra bile bozulmamış olmasıysa şaşırtıcı.