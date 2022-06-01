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DÜNYA
Eklenme tarihi: 1 Haziran 2022 Çarşamba 15:04

700 yıllık gizem! Sıradan bir tavşan deliği değilmiş

Dışarıdan bakınca suçsuz bir tavşan deliği olarak görülen bu oyuntular gerçekten dışarıdan görüldüğü kadar suçsuz mu? Resimdeki tavşan deliğine ilk baktığımızda sıradan bir yuva gibi gözüküyor. Hakikat ise apayrı! Resme azıcık daha yakından bakarsanız deliğin içinde 700 senelik bir sır gizli. Bu ehemmiyetsiz görünen ufacık delik, asırlar evveline ait bir mağaraya gidiyor... İşte uslara uysallık veren sırlı mağara...

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