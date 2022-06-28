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DÜNYA
Eklenme tarihi: 28 Haziran 2022 Salı 11:42

70 bin dolarlık koyun görenleri hayrete düşürdü 'Koyunların kralı' olarak biliniyor

Senegal'de 'koyunların kralı' olarak bilinen ladoum cinsi koyunlar, Kurban Bayramı yaklaşırken yeniden kendilerinden söz ettirmeye başladı. Ladoumun fiyatı, boyu, kilosu, yaşı, boynuzlarının şekli gibi birçok kritere göre değişiklik gösteriyor, 3 bin dolardan 70 bin dolara kadar çıkabiliyor.

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