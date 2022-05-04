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Foto Galeri

DÜNYA
Eklenme tarihi: 4 Mayıs 2022 Çarşamba 17:02

600 köpek burada intihar etti! Köprünün sırrı ne?

Burası İskoçya'nın Milton yakınlarında bulunan bir kasaba. Görmüş olduğunuz bu görkemli köprü ise 1859 yılında inşa edilen Overtoun Köprüsü.

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