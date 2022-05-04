600 köpek burada intihar etti! Köprünün sırrı ne?

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Batı Dunbartonshire bölgesinde bulunan bu köprü sayesinde turistler veya yerliler muhteşem Overtoun Kalesi'ne ulaşılıyor.

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Ancak yer ve yapı her ne kadar tarihi ve estetik açından görsel bir şölen sunsa da bu köprü, çok başka bir özelliği ile tanınıyor.

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Ne yazık ki o özellik de çok iç açıcı değil.

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Overtoun Köprüsü olarak bilinen bu köprünün bir diğer adı da "intihar köprüsü".

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Bir başka ilginç ayrıntı ise buradan düşündüğünüz gibi insanlar değil, köpekler intihar ediyor.

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1895 yılında kullanıma açılan köprünün, zeminden ortalama yükseklliği neredeyse 25 metre.

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İnsanlar tedbir amaçlı, çok fazla köprünün kenarlarına yaklaşmamaya çalışırken, köpekler köprünün kenarlarıyla yakından ilgili.

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Öyle ki, geçmişten bugüne anlamsız bir şekilde, 600 köpek, ortada neden yokken sanki bir şeye saldıracakmış gibi sahiplerinin ellerinden kurtulup köprüden aşağıya atladı!

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Köprü 1895 yılında kullanıma açılmasına rağmen, ilk intihar vakası 1950 yılında gerçekleşti. Ve birden tüm köpekler bu köprü üzerindeyken aynı tepkileri vererek intihar etmeye başladı.

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Başta kimse bu intiharlara bir neden bulamadı.

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Bir süre sonra orada yaşayan halk, olaylar hakkında mantıklı bir sebep bulmaya çalıştı.



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Sonuçta halk bu intiharların kalenin içerisinde bulunan kötü ruhların, köprüden geçen canlıların üzerine bir lanet attığı ve kaleye ulaşmamaları için kendini öldürttüğüne inandı.

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Olayı yaşayan köpek sahipleri de ilginç bir şekilde yerlilerle aynı fikirde.

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Çünkü söylediklerine göre, köpekler için köprüye gelene kadar her şey gayet güzel ve yolunda ilerliyor.

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Ancak her ne oluyorsa, köprünün ortalarına doğru yaklaştıkları anda oluyor. Bugüne kadar intihar etmiş her köpek körünün ortasında hızlanıyor ve daha önce intihar etmiş köpeklerin atladığı yerden kendini aşağı bırakıyor.

Ne yazık ki bu intihar girişimlerinde, bugüne kadar aşağı atlayan 600 köpeğin 200'den fazlası hayatını arada kaybetmiş.

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Geriye kalan 400 köpekten de hiç biri bir daha sağlığına kavuşamamış.

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Olaylar böyle devam ederken, bir şekilde yayılarak Hayvan Davranışları Uzmanı Dr. David Sands'a kadar gitmiş olacak ki, doktor alanda incelemeler yapmış.

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Doktorun iddiasına göre, köprünün altında birçok vizon yaşıyor.



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Bu hayvanlar insanların değil ama köpeklerin çok net duyabileceği kokular yayıyor. Bu kokuya köpeklerin karşı koyması imkansız hale geliyor.

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Kendini kaybeden köpekler, kokuya ulaşmak için bulundukları yüksekliği hesaplamadan direkt olarak aşağıya atlıyorlar.

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Bu iddia üzerine, bölge daha ayrıntılı bir şekilde aranıyor, ve bu miniklerin gerçekten de bölgede görülmeye başladığı ilk yılların 1950'lerde olduğu ortaya çıkıyor.

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Peki nasıl oluyor da, tüm köpekler aynı yerden aynı hizada aşağı atlıyor? Bölge halkı da bizimle aynı fikir de olacak ki, uzmanların açıklamalarına pek inanmıyorlar.

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Köprünün köpekler ile bağlantısı hala daha çözülebilmiş değil. Halkın uydurduğu bir kaç hikayeden başka bir bilgiye hala ulaşılamadı.

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Hal böyle olunca, hükümet devreye girerek bu köprü üzerinde köpek sahibi insanların bilinçlenmesi için uyarılar, pankartlar yayınladı.