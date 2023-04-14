  • $19,3836
  • 21,5029
  • 1267.38
  • 5165

Foto Galeri

DÜNYA
Eklenme tarihi: 14 Nisan 2023 Cuma 10:28

5 maddede sızdırılan Pentagon belgeleri! Pentagon belgelerini kim sızdırdı?

ABD'li Washington Post gazetesi dünyanın gündemine oturan ve ABD'de büyük bir endişe yaratan Pentagon belgelerinin bir askeri üs çalışanı tarafından sızdırıldığını öne sürdü.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.