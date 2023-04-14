5 maddede sızdırılan Pentagon belgeleri! Pentagon belgelerini kim sızdırdı?

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İsmi açıklanmayan grup üyesinin ifadelerine dayandırılan haberde, belgeleri sızdıran kişinin grupta "OG" mahlasını kullandığı, geçen yıl askeri jargonlu paylaşımlarda bulunmaya başladığı ve devam eden aylarda ABD'ye ait gizli belgelerden elde edilmiş gibi görünen paylaşımlar yaptığını aktardı.

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"YALNIZ, GENÇ VE SİLAH MERAKLISI BİR ADAM" Gazete, belgeleri sızdıran kişinin "yalnız, genç ve silah meraklısı bir adam" olduğunu ve bu kişinin internet oyunlarıyla bilinen bir internet sitesinin silah ve askeri ekipman meraklısı sohbet grubunun üyesi olduğunu ileri sürdü.

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Haberde, "Paylaşımlar Gizli istihbarı belgelerden elde edilmiş gibi görünüyordu. OG, askeri üsten eve getirdiğini yazmıştı. OG, bazı günlerini belge, bilgi sızdırılmasının önüne geçilmesi için telefon ve diğer elektronik cihazların yasak olduğu güvenli tesislerde geçirdiğini iddia etmişti." ifadelerine yer verildi.

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Belgelerin sızdırıldığı sosyal paylaşım ağının sunucusunun OG tarafından kontrol edildiği belirtilen haberde, söz konusu internet sitesinin Covid-19 salgını sırasında oyunsever gençlerin toplanma merkezi olduğu belirtildi.

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SIZDIRALAN BELGELER HANGİ GİZLİ BİLGİLERİ İÇERİYOR? Sızdırılan belgelerin aslında şubat ve martta Discord ve Telegram üzerinden paylaşıldığı ancak yeni fark edildiği ifade ediliyor. 7 Nisan'da ortaya çıkan belgeler ağırlıklı olarak Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin detaylar içerirken, hafta sonu ortaya çıkan paylaşımlar, ABD istihbaratının savaştaki faaliyetleri, ABD'nin İran ve Çin'i izleme çalışmaları, bazı müttefiklerin görüşmelerinin dinlenmesi gibi konuları da içeriyor.

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1. ABD BİRÇOK MÜTTEFİK ÜLKEDE ÜST DÜZEY İSİMLERİ GİZLİCE DİNLEDİ" Sızıntılarda Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) harekat merkezinin güncel istihbarat özetlerinin oldukça kritik olduğu belirtiliyor. Bu belgelerde, CIA'nın, başta İsrail istihbarat teşkilatı MOSSAD'ın üst düzey yetkilileri ve Güney Kore'nin Ulusal Güvenlik Konseyi olmak üzere birçok müttefik ülkede üst düzey dinlemeler yaptığı anlaşılıyor.

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2. ABD RUSYA'NIN UKRAYNA'DA YAPACAĞI SALDIRILARI ÖNCEDEN BİLECEK GÜCE SAHİP Öte yandan, ABD'nin Rusya kurumlarına istihbarat kaynakları yerleştirdiğine ilişkin bilgilerin de yer aldığı belgelerde, Amerikan istihbaratçılarının Rus ordusunun üst düzeylerine kadar nüfuz ettiği ve Ukrayna'ya yapılacak saldırıları önceden bildirebilecek kadar içerdeki bilgi akışına hakim olduğu görüldü.

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Sızdırılan belgelerden biri, ABD istihbaratın Rus Savunma Bakanlığı'nın şubatta Ukrayna birliklerinin iki konumuna saldırmak için planlar yaptığı ve Rus askeri planlamacıların Ukrayna'da ondan fazla enerji tesisi ve köprüye saldırı hazırlığı yaptığı bilgisini içeriyor.

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3. ÇİN İÇİN NATO'YU SALFIRGAN GÖSTERME FIRSATI

Sızdırılan belgelerde, Ukrayna'daki savaşın jeopolitik sonuçları hakkında değerlendirmeler yapıldığı da görüldü.

CIA'nın sızdırılan günlük Dünya İstihbarat İncelemesi özetinde, Ukrayna'nın Rusya topraklarının derinliklerinde gerçekleştirdiği saldırıların Çin tarafından "NATO'yu saldırgan olarak gösterme fırsatı" olarak görüleceği ve Pekin'in bunu gerekçe göstererek Rusya'ya desteğini artırabileceği belirtiliyor.

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Belgelerde ayrıca Washington'un İran'ın nükleer silah elde etme çabalarını yakından takip ettiği de görülüyor.

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ORTAYA ÇIKAN İLK BELGELER UKRAYNA SAVAŞININ GİDİŞATINA İLİŞKİNDİ 7 Nisan'da ortaya çıkan belgeler, Rusya-Ukrayna savaşının seyrine yönelik analizlerin yanı sıra müttefik ülkeler tarafından verilen yardımlar ve bu yardımların sahaya ulaşma takvimlerine kadar birçok detay içeriyordu.

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"Gizli" ibareli belgelerde, top ve roket sistemlerinin ortalama mühimmat tüketimini de içeren bilgiler yer alırken bu bilgilerin, Rus istihbaratınca kullanılabileceği değerlendirilmişti.

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4. UKRAYNALI ASKERLER ABD VE NATO MÜTTEFİKLERİ TARAFINDAN EĞİTİLİYOR Ukrayna askeri birimlerini, ekipmanlarını ve eğitimlerini listeleyen bir belgede, şimdiye kadar 12 Ukrayna tugayının hazırlandığı, bunlardan 9'unun ABD ve diğer NATO müttefikleri tarafından eğitildiği belirtilmişti.

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Aynı belgede, söz konusu 9 tugaydan 6'sının 31 Mart'a kadar, geri kalanının 30 Nisan'a kadar hazır olacağı ve bu 9 tugay için 250 tank ile 350 mekanize araca ihtiyaç olduğu ifade edilmişti.