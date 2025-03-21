4.500 yıllık sır ortaya çıkıyor! Firavun mezarının altında ne var?

Toprağı kazmadan, Mısır'daki arkeologlar Giza'daki 4.500 yıllık Büyük Piramit'in yakınında, bir kraliyet mezarlığının altında bir "anomali" keşfettiler.
Bu ay Archaeological Prospection dergisinde yayımlanan bir çalışmaya göre, "Mastaba, kireç taşı veya kerpiçten inşa edilen, düz çatılı ve dikdörtgen biçimli bir mezar türüdür."
Uzaktan Algılama ile Keşif
2021 ile 2023 yılları arasında, Japonya'daki Higashi Nippon Uluslararası Üniversitesi ve Tohoku Üniversitesi ile Mısır'daki Ulusal Astronomi ve Jeofizik Araştırma Enstitüsü'nden araştırmacılar bu boş alanı analiz etti. Geleneksel bir kazı yapmak yerine, yere nüfuz eden radar ve elektrik direnç tomografisi gibi çeşitli temassız görüntüleme teknolojilerini kullandılar. Elde edilen taramalar, sıra dışı bir şeyi ortaya çıkardı.
Araştırmacılar çalışmada, "Bir anomali bulduğumuza inanıyoruz: Daha sığ bir yapı, daha derinde bulunan bir yapıya bağlı gibi görünüyor," diye yazıyor. Sığ olan yapı açıkça L şeklinde ve taramalar, inşa edildikten sonra kumla doldurulduğunu gösteriyor. Bir noktada, bu yapının derin yapı için bir giriş olabileceği düşünülüyor.
L şeklindeki yapı yaklaşık 10 metre uzunluğunda ve 2 metre derinliğe gömülü. Bunun altında, araştırmacıların "yüksek dirençli anomali" olarak adlandırdığı başka bir yapı bulunuyor. Derin yapının içeriği kesin olarak bilinmese de, boş olabileceği veya kum ve çakıl gibi malzemelerle dolu olabileceği belirtiliyor.
Kazılar şu anda devam ediyor. Tohoku Üniversitesi'nden elektromanyetik algılama teknolojileri uzmanı ve baş araştırmacı Motoyuki Sato, keşiften umutlu. The Art Newspaper'dan Garry Shaw'a göre, "L şekli doğal jeolojik yapılarda oluşamaz," diyor.
Araştırmaya dahil olmayan Harvard Üniversitesi'nden Mısırbilimci Peter Der Manuelian, Live Science'a yaptığı açıklamada, Giza'da bazı L şeklindeki sunak şapelleri bulunduğunu ancak bunların genellikle yer üstünde olduğunu belirtiyor. "Bu anomaliyi tam olarak neyin oluşturduğundan henüz emin değilim," diyor. "Ancak kesinlikle daha fazla keşfi hak ediyor."