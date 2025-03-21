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DÜNYA
Eklenme tarihi: 21 Mart 2025 Cuma 09:50 |

4.500 yıllık sır ortaya çıkıyor! Firavun mezarının altında ne var?

Mısır'da, Giza'daki 4.500 Yıllık Büyük Piramit Yakınında “Anomali” Bulundu

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