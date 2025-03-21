4.500 yıllık sır ortaya çıkıyor! Firavun mezarının altında ne var?

Uzaktan Algılama ile Keşif

2021 ile 2023 yılları arasında, Japonya'daki Higashi Nippon Uluslararası Üniversitesi ve Tohoku Üniversitesi ile Mısır'daki Ulusal Astronomi ve Jeofizik Araştırma Enstitüsü'nden araştırmacılar bu boş alanı analiz etti. Geleneksel bir kazı yapmak yerine, yere nüfuz eden radar ve elektrik direnç tomografisi gibi çeşitli temassız görüntüleme teknolojilerini kullandılar. Elde edilen taramalar, sıra dışı bir şeyi ortaya çıkardı.