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DÜNYA
Eklenme tarihi: 16 Ekim 2023 Pazartesi 11:15

4.400 Yıllık Sır Çözüldü! Sahura Piramidi'nin gizli odaları ortaya çıktı

Antik çağın en görkemli yapılarından biri olan Sahura Piramidi'nin gizemi binlerce yıl sonra çözüldü. Piramidi inceleme altına alan Würzburg Julius-Maximilians Üniversitesi'nden bir ekip, daha önce keşfedilmemiş gizemli odalar buldu.

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