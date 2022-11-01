42 yıl sonra yeniden ortaya çıktı! Kara gözlü çocuğun sırrı ne?

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İngilizleri tedirgin eden 1980 yılında ormanlık alanda ortaya çıkan gözlerinin altındaki koyu halkalarla büyük korkuya neden olan silüet yıllar sonra tekrar görüldü.

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'Kara gözlü çocuk' olarak adlandırılan kişinin tekrar görülmesi çevre halkını tedirgin etti.

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YILLAR SONRA YENİDEN GÖRÜLDÜ

Daha önce de çeşitli vakaları incelemesiyle tanınan Hayalet uzmanı Lee Brickley, kara gözlü çocuğun Staffordshire'deki ormanlık alanda kamp yapan Kylie Drakeford ve Ben Tilly adlı iki genci korkutmak için yeniden ortaya çıktığını söyledi.

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SIRRI ÇÖZÜLEMEDİ

Kara gözlü çocuğun gerçek olduğuna inananlar kadar hikaye ve efsane olduğuna inananlar da var.

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"BAŞKA ÜLKELERDE DE GÖRÜLEBİLİR"

Bir kesim ise çocuğun bir deney kapsamında ormana hapsedildiğini öne sürüyor.