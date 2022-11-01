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Foto Galeri

DÜNYA
Eklenme tarihi: 1 Kasım 2022 Salı 10:54

42 yıl sonra yeniden ortaya çıktı! Kara gözlü çocuğun sırrı ne?

İngiltere'de 1980 yılında ilk kez bir ormanlık alanda görülen korkunç silüet 42 yıl sonra tekrar ortaya çıktı. Yıllar sonra görülen ve 'kara gözlü çocuk' olarak adlandırılan silüet çevre halkını tedirgin etti. Bölgede çocuk için çeşitli iddialar ortaya çıktı. Peki, bu kara gözlü çocuğun sırrı ne?

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