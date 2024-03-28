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DÜNYA
Eklenme tarihi: 28 Mart 2024 Perşembe 10:39

4 yaşındaki Seca, İsrail ordusunun hedefi olmuştu... Hastanede de rahat bırakmadılar!

İsrail ordusu, minik bedeninde derin yanıklar açtığı 4 yaşındaki Seca'yı hastanede de rahat bırakmadı

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