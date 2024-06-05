  • $32,5287
  • 35,4123
  • 2440.08
  • 10323.2

Foto Galeri

DÜNYA
Eklenme tarihi: 5 Haziran 2024 Çarşamba 11:23

4 bin yıl öncesine ait olduğu belirtildi! Kırgızistan'da taş ocağında bulundu

Kırgızistan'ın Isık Göl bölgesindeki bir taş ocağında mamut kemikleri bulundu. Kalıntıların yaklaşık 4 bin yıl öncesine ait olduğu belirtildi.

Copyright 2024
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.