4 bin 600 yıllık gizem! Keops gemisi müzeye taşındı

Dünyanın en eski ve en iyi muhafaza edilmiş antik su vasıtası olan Mısır Firavunu Keops'un 4 bin 600 yıllık geminin parçaları, Mısır'ın başkenti Kahire'nin yakınında bulunan ve antik Mısır uygarlığına ait nadir eserlere ev sahipliği yapan Büyük Mısır Müzesi'ne taşındı. Geminin montaj çalışmaları uzman ekip tarafından yapıldı.