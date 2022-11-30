  • $18,6396
  • 19,2789
  • 1050.99
  • 4962.48

Foto Galeri

DÜNYA
Eklenme tarihi: 30 Kasım 2022 Çarşamba 09:43

38 yıl sonra harekete geçti! Dünyanın en büyük aktif yanardağı Mauna Loa

ABD'nin Hawaii eyaletindeki Mauna Loa yanardağında 38 yıl sonra patlama meydana geldi.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.