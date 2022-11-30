38 yıl sonra harekete geçti! Dünyanın en büyük aktif yanardağı Mauna Loa

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ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), dünyanın en büyük aktif yanardağında yaşanan patlamanın çok dinamik olabileceği ve akış yönü ile hızının değişebileceğine ilişkin ada sakinlerini uyardı.

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Yetkililer, lav akış yönünün hızla değişebilme ihtimaline karşı ada sakinlerinin olası bir tahliyeye ve en kötü senaryoya hazır olması gerektiğini belirtti.

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Hawaiian Volkan Gözlemevinden Ken Hon, 38 yıl sonra meydana gelen büyük patlamanın ardından artçı depremler yaşandığını aktardı.

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Sağlık yetkilileri, Hawaii Adası'nın hava kalitesinin izlendiğini ve şu an iyi durumda olduğunu bildirdi.

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