300 yaşındaki gizemli deniz kızı! Etini tadana ölümsüzlük verdiği söyleniyor

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31 cm uzunluğundaki yaratığın şu anda Asakuchi şehrinde bir tapınakta tutulduğu iddia ediliyor.

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Deniz kızı, sivri dişleri, iki eli, başında ve alnındaki kıllarla, vücudunun alt yarısı balığa benzeyen ürkütücü bir insan görünümüne sahip.

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Gizemli yaratık Kurashiki Bilim ve Sanat Üniversitesi'nden araştırmacılar, mumyanın sırlarını ortaya çıkarmak amacıyla CT taraması için mumyayı aldılar.

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Projeyi ortaya atan Okayama Folklor Derneği'nden Hiroshi Kinoshita, tuhaf yaratığın dini bir anlamı olabileceğini söyledi. Kinoshita, "Japon deniz kızlarının bir ölümsüzlük efsanesi var. Deniz kızının etini yerseniz asla ölmeyeceğiniz söylenir. Japonya'nın birçok yerinde bir kadının yanlışlıkla deniz kızının etini yiyip 800 yıl yaşadığına dair bir efsane var" dedi.

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Rivayete göre eski bir sahibi tarafından yazılmış olan 1903 tarihli tarihi bir mektup, mumyanın yanında saklanmış ve mumyanın kökeni hakkında bili veriyor.



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Mektubun devamında şunlar yazıyor: "Onu yakalayan balıkçılar onun deniz kızı olduğunu bilmiyorlardı ama onu Osaka'ya götürdüler ve bir balık olarak sattılar. Atalarım onu ??satın aldı ve bir aile hazinesi olarak sakladı."



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Bilim insanlarının yaratığın gerçek bir deniz kızı olmadığı hakkında görüşleri var. Mumyayı inceleyen bilim adamları, bulgularını bu yıl içinde yayınlayacaklar.