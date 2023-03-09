  • $18,9589
  • 20,0127
  • 1105.9
  • 5495.79

Foto Galeri

DÜNYA
Eklenme tarihi: 9 Mart 2023 Perşembe 10:49

300 yaşındaki gizemli deniz kızı! Etini tadana ölümsüzlük verdiği söyleniyor

1736-1741 yılları arasında Japon Şikoku adası açıklarında Pasifik Okyanusunda yakalandığı iddia edilen ve etini tadana ölümsüzlük bahşettiği söylenen mumyalanmış bir deniz kızı, gerçek doğasını ortaya çıkarmak için bilim adamları tarafından inceleniyor. Tüyler ürpertici insan yüzüne sahip olan ve kuyruğu olan 300 yaşındaki mumyalanmış deniz kızının gizemi henüz çözülebilmiş değil.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.