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DÜNYA
Eklenme tarihi: 26 Şubat 2022 Cumartesi 16:24

30 yıldır dinmeyen acı 'Hocalı Katliamı'

Ermenilerin 26 Şubat 1992'de 106'sı kadın, 70'i yaşlı, 63'ü çocuk 613 Azerbaycan vatandaşını vahşice katlederek insanlık tarihinin en acımasız katliamlarından birini gerçekleştirdiği Hocalı Katliamı'nın üzerinden 30 yıl geçti.

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