30 yıldır dinmeyen acı 'Hocalı Katliamı'

Azerbaycanlı Yerel Savunma Güçlerine ait bir asker, yakınlarını kaybettiği için ağlarken. (Arşiv)
Azerbaycan'ın Hocalı kentinde dünya ile haberleşmeyi sağlayan santral çalışanları ve santralde nöbet tutan Azeri askeri güçler. (Arşiv)
Ermenilerin katlettiği vatandaşlar için Ağdam Camisi'nde tören düzenlenmişti. (Arşiv)
Ermenilerin katlettiği vatandaşlar için Ağdam Camisi'nde tören düzenlenmişti. (Arşiv)
Ermenilerin katlettiği vatandaşlar için Ağdam Camisi'nde tören düzenlenmişti. (Arşiv)
Ermenilerin saldırılarında yaralananlar Ağdam Garı'ndan trenlerle Bakü'ye sevk edilmişti.
Ağdam kırsalında yaşayan bir çocuk silah sesinden korkmuş ağlarken. (Arşiv)
Hocalı katliamından kaçan yaşlı bir kadın ve torunları. (Arşiv)
Ermenilerin katliam yaptığı bölgelerdeki siviller çevre illere sığınmıştı. (Arşiv)
Ermenilerin katlettiği vatandaşlar için Ağdam Camisi'nde tören düzenlenmişti. (Arşiv)
Hocalı katliamında ayaklarını kaybetmiş bir genç. (Arşiv)
Ermenilerin katliam yaptığı bölgelerdeki siviller çevre illere sığınmıştı. (Arşiv)
Ermenilerin katliam yaptığı bölgeden kurtarılan siviller, Ağdam'a getirilmişti. (Arşiv)
Katliamdan yaralı kurtulan siviller, Ağdam Garı'ndan trenle Bakü'ye sevk edilmişti.(Arşiv)
3 Nisan 1992'de Azerbaycan-Ermenistan arasındaki savaşta Azerbaycan'ın Hocalı kentinin girişinde milisler nöbet tutarken. (Arşiv)
3 Nisan 1992'de Azerbaycan-Ermenistan arasındaki savaşta Azerbaycan'ın Hocalı kentinin girişinde milisler nöbet tutarken. (Arşiv)
3 Nisan 1992'de Azerbaycan-Ermenistan arasındaki savaşta Azerbaycan'ın Hocalı kentinin girişinde milisler nöbet tutarken. (Arşiv)
Azerbaycan'ın Hocalı kentinde ayağından vurulan bir gazeteci. (Arşiv)
3 Nisan 1992'de Azerbaycan-Ermenistan arasındaki savaşta Azerbaycan'ın Hocalı kentinin girişinde milisler nöbet tutarken. (Arşiv)
Katliamı'nın üzerinden 30 yıl geçti. Yakınlarını yitiren Azeri bir kadın mezarlıkta ağlarken. (Arşiv)
Katliamda hasar gören bir ev. (Arşiv)
Katliamdan yaralı kurtulan Azeri bir kadın, hastanede tedavi gördü.(Arşiv)
Katliamdan yaralı kurtulan Azeri bir kadın hastanede tedavi gördü. (Arşiv)
Yakınlarını kaybeden Azerbaycanlı Yerel Savunma Güçleri mensubu bir asker ağlarken. (Arşiv)
Katliamdan yaralı kurtulan Azeriler, hastanelerde tedavi gördü. (Arşiv)
Katliam sonrası Hocalı'dan tabutlarla getirilen cesetler, Ağdam'da toprağa verilmişti. (Arşiv)
Azerbaycanlı Yerel Savunma Güçleri karargahta toplantı yaparken. (Arşiv)
Katliamı'nın üzerinden 30 yıl geçti. Hocalı katliamında şehit olan oğlunun mezarı başında ağıt yakan bir anne. (Arşiv)
Katliam sonrası Hocalı'dan tabutlarla getirilen cenazeler Ağdam'da toprağa verilmişti.(Arşiv)
Katliamdan yaralı kurtulan siviller, Ağdam Garı'ndan trenle Bakü'ye sevk edilmişti. (Arşiv)
Katliamdan yaralı kurtulan siviller Ağdam Garı'ndan trenle Bakü'ye sevk edilmişti. (Arşiv)