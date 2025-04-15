3 milyon sivile su sağlayacak... Terör örgütünün tahrip ettiği istasyon onarılıyor

Hacci, Halep ve Münbiç'e su sağlayan en önemli ana damarlardan biri olan Hafse Su İstasyonu'nun, çatışmalar ve tahribat nedeniyle kapasitesinin ciddi oranda düştüğünü dile getirerek, "Su pompalama oranı yüzde 60'lara kadar geriledi. Yedek parça eksikliği, bakım ekiplerinin ulaşamaması ve güvenlik risklerine rağmen görevimizi sürdürdük." diye konuştu.