3 milyon sivile su sağlayacak... Terör örgütünün tahrip ettiği istasyon onarılıyor

Terör örgütü PKK/YPG, Halep'in kuzey kırsalında yer alan Hafse bölgesindeki su istasyonunu aralık ve ocak aylarında dron ve roketlerle hedef aldı.
Su istasyonu, meydana gelen tahribat nedeniyle halihazırda kapasitesinin yalnızca yüzde 40'ı ile çalışıyor ve Halep'te yaşayan 3 milyon sivile sınırlı düzeyde su temin ediliyor.
Saldırılarda 2 tesis çalışanının hayatını kaybettiğini ifade eden Hacci, su arıtma merkezinde ciddi hasar oluştuğunu belirtti.
Hacci, Halep ve Münbiç'e su sağlayan en önemli ana damarlardan biri olan Hafse Su İstasyonu'nun, çatışmalar ve tahribat nedeniyle kapasitesinin ciddi oranda düştüğünü dile getirerek, "Su pompalama oranı yüzde 60'lara kadar geriledi. Yedek parça eksikliği, bakım ekiplerinin ulaşamaması ve güvenlik risklerine rağmen görevimizi sürdürdük." diye konuştu.
10 Mart'ta varılan anlaşmanın ardından bakım ekiplerinin tesise yeniden ulaşabildiğini aktaran Hacci, yedek parçaların temininde kolaylık sağlandığını ve onarım sürecinin hızlandığını vurguladı.