Haberler
  • venuslogo
  • Mor Papatya Haberleri
  • Akşam TV
  • Spor Haberleri
  • Canlı Yayın
  • $38,0948
  • 43,2539
  • 3954.58

Foto Galeri

DÜNYA
Eklenme tarihi: 15 Nisan 2025 Salı 11:30 |

3 milyon sivile su sağlayacak... Terör örgütünün tahrip ettiği istasyon onarılıyor

Suriye'nin Halep ilinde, terör örgütü PKK/YPG tarafından bombalanarak tahrip edilen su tesisi, yürütülen bakım ve onarım çalışmalarıyla yeniden yaklaşık 3 milyon sivile su sağlayacak şekilde faaliyete geçiriliyor.

Copyright 2025
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.