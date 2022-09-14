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DÜNYA
Eklenme tarihi: 14 Eylül 2022 Çarşamba 11:36

256 yıl yaşayan adamın sırrı ne? Her şeyi anlattı

Bir insanın yaşamış olduğu en uzun süre nedir? 256 yıl yaşamış olan Li Ching Yuen ile tanışın!

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