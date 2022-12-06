  • $18,6397
  • 19,6181
  • 1066.67
  • 4991.46

Foto Galeri

DÜNYA
Eklenme tarihi: 6 Aralık 2022 Salı 15:05

'2030 yılından geldim' dedi, anlattıkları hayrete düşürdü! Görüntüler gerçek olabilir mi?

Zamanda yolculuk yaptığın iddia eden ve gelecekten geldiğini iddia eden Noah, anlattıklarıyla herkesi hayrete düşürdü. Peki zamanda yolculuk yapmak mümkün mü? Zaman yolcusu gelecekle ilgili neler anlattı? İşte sosyal medyada dolaşan o video...

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.