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DÜNYA
Eklenme tarihi: 19 Ocak 2024 Cuma 10:56

2024'te bizi neler bekliyor! Baba Vanga'nın kehanetleri ortaya çıktı

Erken yaşlarda yıldırım çarpması sonucu gözlerini kaybeden Baba Vanga kehanetleri ile büyük üne kavuştu. Putin'in Devlet Başkanı olmasından 11 Eylül'e kadar çok sayıda güncel olayı bilen Baba Vanga'nın 2024 kehaneti gündem oldu.

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