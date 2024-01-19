2024'te bizi neler bekliyor! Baba Vanga'nın kehanetleri ortaya çıktı

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2024 yılında dünyanın çok büyük bir değişime gireceğini iddia eden Baba Vanga, Trump'ın hastalığından Putin'e suikasta kadar çok sayıda kehanette bulundu.

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Son yılların en bilinen kahinlerinden biri olan Baba Vanga'nın 2024 yılı ile ilgili kehanetleri gündemde...

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2023 yılında sık sık söz edilen Güneş patlamalarını da tahmin eden Baba Vanga'nın kehaneti dikkatleri çekti.

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Baba Vanga 2024 yılında dünyanın çok büyük bir dönüşüme gireceğini belirtti.

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İki büyük bilimsel gelişme ile dünyanın gidişatının sonsuza kadar değişeceğini iddia eden Baba Vanga, kansere çare bulunabileceğini belirtti.

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Ayrıca AIDS'in de kökünün kazınacağını ileri sürdü.

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2024 için bir başka kehaneti ise 'yağ çağı'nın sona erecek olması... Baba Vanga'nın yağ çağı olarak nitelediği sözün ise petrol olabileceği ileri sürüldü. 2024 yılında yenilenebilir enerjiye ağırlık verileceği iddia edildi.

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Baba Vanga kuantum bilgisayarlarının da gelişeceğini ileri sürdü. Finans, sağlık ve siber güvenlik gibi sektörlerde önemli bir etkiye sahip olabileceği iddia edilen kuantum bilgisayarlar ile benzeri görülmemiş hızlarda karmaşık hesaplamalar gerçekleştirilebilecek.

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PUTİN'E SUİKAST GİRİŞİMİ Baba Vanga Putin'in kendi ülkesinden biri tarafından suikasta uğrayacağını iddia etti.

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Öte yandan Avrupa'da aşırılık yanlılarının saldırılarının artacağını söyledi.

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ABD eski Başkanı Donald Trump'ın gizemli bir hastalığa yakalanacağı da kehanetleri arasında yer alıyor.

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Baba Vanga siber saldırılarda da bir artışın olacağını iddia etti. Bu saldırıların yaygın bir kesintiye ve kaosa neden olabileceğini de söylüyor.