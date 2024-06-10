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DÜNYA
Eklenme tarihi: 10 Haziran 2024 Pazartesi 21:13

2. Dünya Savaşı sonrası ilk! Kan donduran veriler

Dünya genelinde gerilim ve şiddetin artmasıyla 2023, en fazla silahlı çatışmaların yaşandığı yıllardan biri olarak kayıtlara geçti. Detaylar haberimizde...

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