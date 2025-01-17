179 kişinin öldüğü gizemli kaza! Önce kara kutu, sonra kuş tüyleri bulundu

UÇAĞA KUŞ SÜRÜSÜ MÜ ÇARPTI?
Güney Kore'nin Muan Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen ve 179 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ilişkin incelemeler sürüyor.
Gövdesi üzerine iniş yaptıktan sonra pistten çıkan ve duvara çarpan uçağa kaza öncesi kuş çarptığına yönelik kanıtlar ortaya çıktı.
KUŞ TÜYÜ VE KAN BULUNDU
Soruşturmaya yakın bir kaynak tarafından basına yapılan açıklamada, uçağın her iki motorunda da kuş tüyü ve kan bulunduğu belirtildi.
Elde edilen video kayıtlarında ise motora kuş çarpma anının görüldüğü öğrenildi.
Güney Kore Ulaştırma Bakanlığı ise konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.
GÜNEY KORE'NİN EN ÖLÜMCÜL UÇAK KAZASI
Tayland'ın Bangkok şehrinden kalkan Jeju Air firmasına ait Boeing 737-800 tipi uçak 29 Aralık'ta Muan Uluslararası Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıkarak duvara çarpmıştı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kazada 179 kişi hayatını kaybederken, uçaktan yalnızca 2 kabin görevlisi yaralı olarak kurtulmuştu.
Güney Kore Ulaştırma Bakanlığı pilotun kulenin yaptığı kuş çarpması uyarısından sonra acil iniş izni istediğini ve iniş takımları kapalı şekilde iniş yaptığını açıklarken, kazanın kesin nedenini belirlemek üzere soruşturma başlatılmıştı.
KAZADAN ÖNCEKİ 4 DAKİKA KAYIP
Jeju Air uçağındaki kara kutunun, kazadan 4 dakika önce uçuş verilerini kaydetmeyi durdurduğu tespit edilmiş, bu durum kaza nedeninin belirlenmesini zorlaştırmıştı.
VERİ KAYBININ NEDENİ NE?
Uçuşun son anlarına ilişkin ipuçlarını barındıran kutularda veri kaybı yaşandığı anlaşıldıktan sonra yetkililer ne olduğunu bulmaya çalışıyor.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Devam eden kaza soruşturması sırasında veri kaybının nedenini araştırmak için planlar yapılıyor" denildi.