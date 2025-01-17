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DÜNYA
Eklenme tarihi: 17 Ocak 2025 Cuma 14:18 |

179 kişinin öldüğü gizemli kaza! Önce kara kutu, sonra kuş tüyleri bulundu

Güney Kore'de 179 kişinin öldüğü kazaya karışan Jeju Air uçağının motorunda kuş tüyü ve kan izleri bulundu. Her geçen gün yeni bir ayrıntının ortaya çıkması, kazaya yol açan nedenleri en önemli tartışma konusu haline getirdi. Geçtiğimiz günlerde Güney Kore Ulaştırma Bakanlığı, kokpit ses kayıt cihazlarının bulunduğu kara kutuların felaketten 4 dakika önce kayıt yapmayı durdurduğunu bildirmişti. Yetkililer, uçuşun son anlarına ilişkin ipuçlarını barındıran kutulardaki veri kaybının nedenini bulmaya çalışırken kazaya ilişkin soru işaretleri büyüyor.

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