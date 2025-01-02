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DÜNYA
Eklenme tarihi: 2 Ocak 2025 Perşembe 14:45 |

166 milyon yıllık dinozor ayak izleri keşfedildi

İngiltere'de 166 milyon yıllık yüzlerce dinozor ayak izi keşfedildi.

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