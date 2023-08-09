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DÜNYA
Eklenme tarihi: 9 Ağustos 2023 Çarşamba 15:01

15 milyon kişiyi tehdit ediyor! Buzul selleri bilim adamları endişelendiriyor

Alaska'da buzul ve karların oluşturduğu, 'Jökuhlaup' olarak adlandırılan barajın patlaması ve Mendenhall Nehri'nin seviyesinin beklenmedik bir düzeye yükselmesiyle araştırmacılar, buzullardan kaynaklanan sellerin dünyada 15 milyon kişiyi tehdit edebileceğini söyledi.

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