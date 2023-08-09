15 milyon kişiyi tehdit ediyor! Buzul selleri bilim adamları endişelendiriyor

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Kar ve buzulların oluşturduğu barajların patlaması, ABD'de çok bilinmiyor. Juneau'da, yağmur ve eriyen karlarla oluşan ve baraj vazifesi gören Mendenhall Buzulu'nun da bulunduğu havzanın yakınında sel meydana geldi.

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Havzadan akan su, 2011'den bu yana aralıklarla sele neden oluyor. Alaska Güneydoğu Üniversitesi'nde çevre bilimi alanında profesör Eran Hood, normalde suyun daha yavaş ve günlerce aktığını ifade etti.

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Öte yandan hafta sonu meydana gelen olay, suyun çok daha çabuk yükselmesi nedeniyle hayret verici olarak görülüyor. Hood, akıntının nehrin kaldırabileceğinin de ötesinde olduğunu vurguladı.

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Hood, Mendenhall Nehri'nin zemininin daha gevşek buzul katmanlarından oluştuğunu ve bu nedenle aşınmasının daha kolay olduğunu belirterek, şiddetli yağmurların yağdığı bir döneme denk gelmesi durumunda selin daha da yıkıcı olabileceğini söyledi.

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Buzul selleri 15 milyon kişiyi tehdit ediyor

Bilim insanları, iklim değişikliği, Mendenhall ve dünyadaki diğer buzulları eritirken, bunun seller ile bağlantısının karmaşık olduğunu dile getiriyor.

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Calgary Üniversitesinden çevresel deprem bilimi uzmanı Celeste Labedz, zamanlama ve yoğunluğun değişkenlik göstermesinin, bu tür sellere hazırlanmayı zorlaştırdığını dile getirdi.

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Nature Communications tarafından bu yıl yayımlanan çalışmaya göre, yalnızca Hindistan, Pakistan, Peru ve Çin'de insanların yarısı buzullardan kaynaklanabilecek sellerden dolayı risk altında.

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Bu bağlamda araştırmacılar, buzulların neden olduğu sellerin dünyada 15 milyon kişiyi tehdit edebileceğine işaret ediyor.