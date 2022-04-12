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DÜNYA
Eklenme tarihi: 12 Nisan 2022 Salı 14:21

138 bin Hiroşima bombası kadar etkili! Dünyayı bekleyen büyük tehlike

Nükleer Silahların Yasaklanması Takibi ve Uluslararası Nükleer Silahları Kaldırma Girişiminin (ICAN) yayımladığı raporda, nükleer silah üretimi ve depolanmasına ilişkin güncel küresel veriler paylaşıldı.

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