138 bin Hiroşima bombası kadar etkili! Dünyayı bekleyen büyük tehlike

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Rapora göre, 2022'nin başına kadar nükleer silah sahibi 9 ülkenin stoklarındaki nükleer silah başlığı sayısı 12 bin 705'e ulaştı.

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Nükleer silah başlıklarından 9 bin 440'ının denizaltı, muharip gemi ve füzelerde kullanılabilir halde olduğu ve kullanılamaz durumdaki 3 bin 265'inin ise Rusya, İngiltere ve ABD'de imha edilmeyi beklediği kaydedildi.

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138 bin Hiroşima bombasına eşdeğer! Stoklarda mevcut kullanılabilir silah başlıkları toplamının, hasar verme potansiyeli bakımından, 1945'te Hiroşima'da kullanılan nükleer bombadan yaklaşık 138 bin tanesine eşdeğer olduğu bildirildi.

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Küresel stoklarda nükleer silah başlığı sayısının 2017'den itibaren artış göstermeye başladığı, 2021'de Çin, Hindistan, Kuzey Kore ve Pakistan'ın nükleer cephaneliklerini artırdığı bilgisi paylaşıldı.

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İngiltere'nin son yıllarda nükleer kapasitesinde yükselme potansiyeli gözlemlenirken Rusya'nın da cephaneliklerinde kullanılabilir nükleer silah başlıklarının çoğaldığı vurgulandı.

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ABD'nin nükleer üretiminin 2019'da hafif oranda arttığı, fakat 2020 ve 2021'de azalma gösterdiği belirtildi.

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Fransa ve İsrail'in nükleer cephaneliklerindeki sayının ise son yıllarda değişim göstermediği açıklandı.

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"Caydırıcılık yerine şansa güveniyoruz" Raporda ifadelerine yer verilen Norveçli eski milletvekili ve Sosyalist Sol Parti üyesi Henriette Westhrin, Rusya-Ukrayna savaşının nükleer silahların arz ettiği tehlikenin önemini bir kere daha hatırlattığını vurgulayarak, "Nükleer silahlardan caydırıcılık politikalarının olumlu etkileri yerine şansa güveniyoruz." şeklinde konuştu. Westhrin, kullanılabilir nükleer silahların artmasının endişe verici olduğu görüşünü paylaştı.

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Raporda, 2021'den bu yana Nükleer Silahların Yasaklanması Sözleşmesi'ne katılımın 2021'de artış gösterdiği, fakat nükleer silah üreten devletlerin bu sözleşmeye itibar etmediği savunuldu.

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İŞTE SON YAYINLANAN RESMİ RAKAMLARA GÖRE ÜLKE ÜLKE NÜKLEER GÜÇ RAKAMLARI...

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Yapılan araştırmalara göre dünya üzerinde 14.995 nükleer silah bulunuyor. Her ülkenin elinde bulunmayan bu nükleer silahlar, bulundukları ülkelerin rakiplerine çok ciddi korku salabiliyorlar.

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Şu anda elindeki nükleer silahlar az olmasına rağmen en tehlikeli ülke olarak gösterilen Kuzey Kore'nin elinde kaç tane nükleer silah olduğunu biliyor musunuz?

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İşte Business Insider'a göre ülkelerin nükleer güçleri...

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Ülke: Rusya

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Dünyanın en güçlü bombası dahil 7000 nükleer bomba

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Ülke: ABD

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6800 nükleer bomba

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Ülke: Fransa

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300 nükleer bomba

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Ülke: Çin

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270 nükleer bomba

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Ülke: İngiltere

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215 nükleer bomba

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Ülke: Pakistan

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140 nükleer bomba

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Ülke: Hindistan

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130 nükleer bomba

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Ülke: İsrail

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80 nükleer bomba

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Ülke: Kuzey Kore

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60 nükleer bomba olduğu düşünülüyor