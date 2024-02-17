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CUMARTESİ
Eklenme tarihi: 17 Şubat 2024 Cumartesi 08:04

O yılların çocuk giyim kültürüne ışık tutuyor! Osmanlı'da çocuk modası: Büyümüş de Küçülmüş

Tarih boyunca pek çok toplumda yetişkinler çocuklarını kendilerine benzer şekilde giydirmiş. Bundan dolayı kendi kıyafetlerinin küçüklerini diktirmiş. Benzer uygulamayı Osmanlı döneminde de görüyoruz. Geç Osmanlı ve Erken Cumhuriyet dönemlerine ait çocuk kıyafetleri seçkisinin yer aldığı Büyümüş de Küçülmüş sergisi o yılların çocuk giyim kültürüne ışık tutuyor. MERVE YILMAZ ORUÇ / merve.oruc@aksam.com.tr

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