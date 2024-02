'Fotoğraflarımda hep güzellikleri gösterdim'

9 / 25



1969'da Muharrem Ergün ile REFO Color Renkli Fotoğraf Laboratuarı'nı kurduk. O dönem renklide kullanılan eczaları bulmak zordu. Bakanlıkla görüşmelerim oldu ve yeniden ithalatı serbest bırakıldı. Her gün yeni teknikler geliyordu. Bir süre sonra Muharrem ile yollarımız ayrıldı. Kardeşim, Selim'i yanıma çağırdım. Birlikte çalışmaya başladık. O arada otomatik sistemler gelişmeye başladı. Kendimi geliştirmek için fotoğraf okulu ararken New York Institute of Photography karşıma çıktı. Orada eğitim görerek sertifika aldım. 1975 yılında Kodak'a müracaat ettim. Beni Beyrut'taki laboratuvara davet ettiler. Orada yeni teknikleri inceledim. Ama fiyatlar yüksek ülkeye getirmek için. İthal etmek lâzım. Ankara'da fotoğraf malzemesi satan bir arkadaşımın aracılığıyla KODAK firmasının Photo Finishing sistemlerini ülkeye getirttim.