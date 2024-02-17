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Foto Galeri

CUMARTESİ
Eklenme tarihi: 17 Şubat 2024 Cumartesi 08:04

'Fotoğraflarımda hep güzellikleri gösterdim'

Fotoğrafa ve baskıya ömrünü adayan sanatçı A. Halim kulaksız: 'Eskiden Anadolu'da burnu akmış, gözü çapaklanmış, yalın ayak gezen çocukların fotoğraflarını çekip bunu sanat diye gösterirlerdi. Aslında Anadolu'nun fakirliğini gösterirlerdi. Dünyanın birçok ülkesine gittim. Hiçbir yerde kimse fakirliğini çekip sanat diye sunmuyordu. Bundan dolayı ben hem Türkiye'de hem gittiğim ülkelerde hep doğayı, güzellikleri çektim.' MERVE YILMAZ ORUÇ / merve.oruc@aksam.com.tr

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