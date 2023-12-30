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CUMARTESİ
Eklenme tarihi: 30 Aralık 2023 Cumartesi 09:43

AKŞAM Cumartesi'nin gözünden 2023! Öyle bir geçer zaman ki!

Ezber gündemler yerine kendi gündemini oluşturan, magazin ve soft içerikler yerine toplumsal olayları 'insan' odaklı görmeye çalışan Akşam Cumartesi, 2023 yılında da hem ülkemizde hem de dünyada olup bitenleri kapaklarına taşıdı. Kültür ve sanat dünyasının önemli isimleri ile bir araya gelirken modadan sağlığa, mimariden eğitime, spordan yaşama kadar birçok konuda özel haberlere imza attı. - MERVE YILMAZ ORUÇ / merve.oruc@aksam.com.tr

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