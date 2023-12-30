AKŞAM Cumartesi'nin gözünden 2023! Öyle bir geçer zaman ki!

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Yeni bir yıla girmemize sadece bir gün kaldı. Türkiye olarak 2023 bizim için çok özel bir yıldı. Çünkü 29 Ekim 1923 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından ilan edilen Cumhuriyet 100. yaşına girecekti. 29 Ekim'i sabırsızlıkla beklerken acı, tatlı bir yıl geçirdik.



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Yılın daha başında 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem yaşadık. 11 ilin etkilendiği depremde binlerce insanımızı kaybettik. Devlet erkânı, sivil toplum örgütleri, dernekler, sanatçılar, sporcular, vatandaşlar el birliğiyle toparlanmaya, tekrar ayağa kalkmaya çalıştık. Deprem gerçeği ile ilgili sorularımızı ve izlenimlerimizi bu süreçte kapaklarımıza taşıdık.



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Ekim ayı ise tüm dünya için bir kabûsun başlangıcıydı. İsrail Gazze'de on yıllardır devam eden katliamlarına yenilerini ekliyor. Ancak bu kez tarihte benzeri görülmemiş bir soykırım yaşanıyor. Bu korkunç olaylarla ilgili şahitliğimizi yaparken hayatın olağan akışından da kopmamaya çalıştık. Bu noktada kültür ve sanatın insanı iyileştiren tarafına tutunmaya çalıştık.



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Akşam Cumartesi ekibi olarak sağlıktan modaya, insan hikâyelerinden gündemdeki olaylara, spordan mutfağa kadar oluşturduğumuz özel içeriklerle her hafta cumartesi günü okuyucularımızla buluştuk. Peki 2023 yılında neler yaptık, hangi manşetleri öne çıkardık bir göz atalım...



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ÜNLÜ İSİMLERİ AĞIRLADIK Sayfalarımızda birçok ünlü müzisyen ve oyuncuyu ağırladık. Onlarla hem yeni projeleri hem de kariyerleri üzerine sohbetler ettik. Müzisyen: Ferman Akgül, Coşkun Karademir, Hakan Dedeler, Ahmet Özhan, Jamal Aliyev ve Kerem Görsev ile oyuncu: Bülent Alkış, Uğur Güneş, Hakan Yılmaz, Ayla Algan, Can Nergis, Kemal Uçar, İlker Aksum, Murat Yıldırım, Erdal Özyağcılar, Burcu Kara, Ahu Türkpençe ve Aybüke Yalçın gibi birçok isimle bir araya geldik.

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Kültür ve sanat dünyasının kıymetli isimlerinden; ressam İlhami Atalay, seyahat ve vahşi yaşam fotoğrafçısı Süha Derbent, fotoğrafçı İzzet Keribar, sürdürülebilir sanatın ülkemizdeki en önemli temsilcisi Deniz Sağdıç, dijital sanat üreticisi Candaş Şişman, pop-art sanatçısı Jisbar ve dijital sanat üreticisi Hakan ve Süleyman Yılmaz kardeşler ile de sergilerini, çalışmalarını konuştuk.



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Genç sanatçılar da radarımızdaydı. Sıradışı bir müzisyen olan Beyza Doğuç, oyuncu Sarp ikiler, 11 yaşındaki ressam adayı Masal, 13 yaşındaki piyanist Arya Su Gülenç bu isimlerden bazıları oldu.



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TOPLUMSAL OLAYLARI ES GEÇEDİK 6 Şubat depreminin ardından bölgede yaşananlara odaklandık. Afeti yaşayan şehirlerdeki sosyal faaliyetleri yakından takip ettik. Muhabirimiz Ali Demirtaş bölgeyi gönüllü olarak sık sık ziyaret etti. Oradaki yaşama tutunma çabalarını, derneklerin neler yaptığını sayfalarımıza taşıdı. Psikolog ve psikoterapistlerden afet psikolojisi ile ilgili görüşler aldık. İstanbul'a gelen ve memleketlerinden ayrılmayan depremzedeler ile konuştuk. Yine farklı açılardan olayları ele alarak depremde zarar gören tarihi eserlerin nasıl restore edilmesi gerektiğini konuştuk. Sokak hayvanları tartışmalarına 'çözüm' odaklı haberlerle katkı sunduk.

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Ülkemizdeki yerli ve milli üretimleri sayfalarımıza taşıdık. Filistin ve Gazze'de yaşanan soykırımı görmezden gelmedik. Gazze için kültür sanat dünyasının neler yaptığını, protestoları, boykotu dile getirmeye çalıştık. Birçok isimle konu özelinde söyleşiler gerçekleştirdik. Söyledikleri ile Gazze olayına farklı bir boyut kazandıran Çevirmen Ayçin Kantoğlu'na müdürümüz Gülcan Tezcan ulaştı. Çoğu ünlü Gazze konusunda ses çıkarmaya korkarken biz sıcak gündemin çok öncesinde dünyaca ünlü Faslı modacı Aziz Bekkaoui'ye ulaşarak Filistin'e desteğini konu ettik. Filistin'de yaşanan zulme dikkat çekmek amacıyla ülkenin geleneksel çizgilerini tasarımlarında kullanan ünlü modacı ile mart ayında bir röportaj yaptık.



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HER KESİMİN SESİ OLDUK Engelli bireylerle yaptığımız röportajlar ile her kesimden insanın sesi olduk. Türkiye Down Sendromu Derneği ile bir araya geldik. 'tekerleklidr' olarak tanıdığımız Sare Aydın'ın hikâyesini anlattık. Avrupa Şampiyonu olan Down Sendromlu Özel Futsal Milli Takımı antrenörü ve futbolcuları ile konuştuk. Yine deprem bölgesine yardıma koşan ve kendileri de olan sivil inisiyatiflerin haberlerini sizlerle buluşturduk.

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SOSYAL MEDYANIN BİZE KATTIKLARI Sosyal medyada gündem oluşturan birçok isimle röportajlar yaptık. Kardiyobey hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Doç. Dr. Muhammed Keskin; Hayvanlarıyla beraber çektiği yemek yapma videolarını sosyal medyasında yayınlayan fenomen Çağdaş Kocaer; namı diğer Çizen Doktor Mehmet Göbelek ile muhabbetler ettik.

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MİMARİDEN MODAYA HER ALANDA VARDIK Mimari de özel haber konularımızdan biriydi. Bu alanda etkin isimler olan Seda Özen, Celaleddin Çelik, Azerbeycanlı İçmimar Leyla Uluhanlı, Prof. Dr. Claudia ve Dr. Marco ile konuştuk.

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Ümit Temurçin yıl boyunca modanın nabzını tutarken eğitim yazarımız Leyla Öztürk te ebeveynlere bilgilendirmelerde bulundu. Ender Eren ajanda köşesinde önemli kültür sanat etkinliklerini duyurdu. Alışveriş tüyoları ise Yeliz Coşkun'dan geldi. Kültür Mantarı köşesi ile sanat dünyasında yaşananları Gülcan Tezcan yorumladı.

