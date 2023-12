AKŞAM Cumartesi'nin gözünden 2023! Öyle bir geçer zaman ki!

Ekim ayı ise tüm dünya için bir kabûsun başlangıcıydı. İsrail Gazze'de on yıllardır devam eden katliamlarına yenilerini ekliyor. Ancak bu kez tarihte benzeri görülmemiş bir soykırım yaşanıyor. Bu korkunç olaylarla ilgili şahitliğimizi yaparken hayatın olağan akışından da kopmamaya çalıştık. Bu noktada kültür ve sanatın insanı iyileştiren tarafına tutunmaya çalıştık.

Akşam Cumartesi ekibi olarak sağlıktan modaya, insan hikâyelerinden gündemdeki olaylara, spordan mutfağa kadar oluşturduğumuz özel içeriklerle her hafta cumartesi günü okuyucularımızla buluştuk. Peki 2023 yılında neler yaptık, hangi manşetleri öne çıkardık bir göz atalım...

Sayfalarımızda birçok ünlü müzisyen ve oyuncuyu ağırladık. Onlarla hem yeni projeleri hem de kariyerleri üzerine sohbetler ettik. Müzisyen: Ferman Akgül, Coşkun Karademir, Hakan Dedeler, Ahmet Özhan, Jamal Aliyev ve Kerem Görsev ile oyuncu: Bülent Alkış, Uğur Güneş, Hakan Yılmaz, Ayla Algan, Can Nergis, Kemal Uçar, İlker Aksum, Murat Yıldırım, Erdal Özyağcılar, Burcu Kara, Ahu Türkpençe ve Aybüke Yalçın gibi birçok isimle bir araya geldik.

HER KESİMİN SESİ OLDUK

Engelli bireylerle yaptığımız röportajlar ile her kesimden insanın sesi olduk. Türkiye Down Sendromu Derneği ile bir araya geldik. 'tekerleklidr' olarak tanıdığımız Sare Aydın'ın hikâyesini anlattık. Avrupa Şampiyonu olan Down Sendromlu Özel Futsal Milli Takımı antrenörü ve futbolcuları ile konuştuk. Yine deprem bölgesine yardıma koşan ve kendileri de olan sivil inisiyatiflerin haberlerini sizlerle buluşturduk.