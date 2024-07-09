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Eklenme tarihi: 9 Temmuz 2024 Salı 11:22

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YKS açıklanma tarihi 2024

Lise son sınıf öğrencileri ile liseden mezun durumunda olan adayların katılım sağladığı YKS sınavının değerlendirme süreci devam ediyor. ÖSYM tarafından Haziran ayında toplamda üç oturumda (TYT, AYT, YDT) uygulanan YKS'nin ne zaman sonuçlanacağı merakla araştırılıyor. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM YKS açıklanma tarihi 2024...

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