YKS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. ÖSYM tarafından uygulanan YKS sınavına katılan adaylar sonuçlarına ve sıralamalarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirecek. Tercih sonuçlarının da açıklanmasının ardından adayların bir üniversiteye yerleştirilip yerleştirilmediği netleşecek. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YKS açıklanma tarihi 2024 belli mi?
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS açıklanma tarihi 2024 ÖSYM takvimi ve kılavuzu kapsamında yer aldı.
Buna göre YKS (TYT, AYT, YDT) sonuçları 17 Temmuz 2024 tarihinde erişime açılacak.
YKS değerlendirme sürecinin daha erken tamamlanması halinde sonuçlar birkaç gün önceden de açıklanabilir.
ÖSYM'den YKS sonuçlarına ilişkin yeni bir duyuru gelmesi halinde haberimiz içerisine eklenecektir.
YKS SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?
Sonuçlar açıklandıktan sonra ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresi ile giriş yapılarak sorgulama işlemi yapılabilecek.
ÖSYM kullanıcı adını hatırlamayanlar e-Devlet şifresi ile de sonuçlarını görüntüleyebilecek.