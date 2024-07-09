YKS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. ÖSYM tarafından uygulanan YKS sınavına katılan adaylar sonuçlarına ve sıralamalarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirecek. Tercih sonuçlarının da açıklanmasının ardından adayların bir üniversiteye yerleştirilip yerleştirilmediği netleşecek. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YKS açıklanma tarihi 2024 belli mi?