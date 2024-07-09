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Eklenme tarihi: 9 Temmuz 2024 Salı 12:32

LGS tercihleri ne zaman açıklanacak? Gözler LGS yerleştirme sonuçlarında

LGS tercih süreci 28 Haziran'da sınav sonuçların açıklanması ile birlikte başladı. Merkezi yerleştirme, merkezi sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına merkezi sınav puanı üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda gerçekleştirilecek. Öğrenciler, sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercih yapabilecek. Tercih işlemini tamamlayan öğrenciler ve veliler sonuçların ne zaman açıklanacağını sorguluyor. Peki, LGS tercihleri ne zaman açıklanacak? İşte o tarih...