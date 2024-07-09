LGS tercihleri ne zaman açıklanacak? Gözler LGS yerleştirme sonuçlarında

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 2 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları 28 Haziran'da açıklandı. LGS tercih süreci de bu tarihte başladı. Tercih işlemini gerçekleştiren öğrenciler sonuçların ne zaman açıklanacağını sorgularken, henüz tercihini yapmayanlar ise son günün ne zaman olduğunu araştırıyor.
LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
LGS Yerleştirme Sonuçları ve Boş Kontenjanlar 22 Temmuz 2024 tarihinde ilan edilecek.
1. VE 2. NAKİL TERCİH BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvuruları 22-26 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak.
Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçları 29 Temmuz 2024 tarihinde açıklanacak.
Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvuruları 29 Temmuz-2 Ağustos 2024 tarihleri arasında alınacak.
Sonuçlar 05 Ağustos 2024 tarihinde açıklanacak.