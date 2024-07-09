LGS tercihleri ne zaman açıklanacak? Gözler LGS yerleştirme sonuçlarında

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 2 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları 28 Haziran'da açıklandı. LGS tercih süreci de bu tarihte başladı. Tercih işlemini gerçekleştiren öğrenciler sonuçların ne zaman açıklanacağını sorgularken, henüz tercihini yapmayanlar ise son günün ne zaman olduğunu araştırıyor.