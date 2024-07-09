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Eklenme tarihi: 9 Temmuz 2024 Salı 14:24

Bugün televizyonda ne var? 9 Temmuz 2024 Kanal D, Show, TV8, NOW, TRT 1, Star TV, ATV yayın akışı

Salı akşamını evde televizyon karşısında geçirmek isteyen kimseler 'Bugün televizyonda ne var?' aramalarını yapmaya başladı. Dizilerin sezon finali yapması ve yeni yaz dizilerinin yapılmaması üzerine ekrana gişe rekoru kıran filmler ve eğlenceli Tv programları gelmeye devam ediyor. Bugünün yayın akışına göre TRT1'de UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Yarı Final Karşılaşması 'İspanya-Fransa' yayınlanacak. İşte 9 Temmuz 2024 Kanal D, Show, TV8, NOW, TRT 1, Star TV, ATV yayın akışı...