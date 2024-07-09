Bugün televizyonda ne var? 9 Temmuz 2024 Kanal D, Show, TV8, NOW, TRT 1, Star TV, ATV yayın akışı

KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 İnci Taneleri
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 2012 (Yabancı Sinema)
23:15 Saklambaç (Yabancı Sinema)
01:15 Saklambaç (Yabancı Sinema)
02:45 Güneşin Kızları
04:30 Tatlı İntikam
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:30 Aşk Laftan Anlamaz
09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:00 Sandık Kokusu
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:30 Show Ana Haber
20:00 Müjdemi İsterim (Yerli Sinema)
22:30 Dünya Güzellerim Tatilde
01:00 Müjdemi İsterim (Yerli Sinema)
03:00 Arıza
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Ateşböceği
09:00 Ada Masalı
11:00 Dolunay
13:30 Yüksek Sosyete
16:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Aykut Enişte (Yerli Sinema)
22:30 Aykut Enişte (Yerli Sinema)
01:00 İstanbullu Gelin
03:00 Yüksek Sosyete
05:00 Erkenci Kuş
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Sen Anlat Karadeniz
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Görevimiz Tatil (Yerli Sinema)
16:00 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Çin Seddi (Yabancı Sinema)
22:00 Denizde Dehşet (Yabancı Sinema)
23:50 Zorlu Operasyon (Yabancı Sinema)
02:10 Ateş Kuşları
05:10 Kaçak
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:50 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı
06:00 Uğurlugiller
09:10 Kasaba Doktoru
12:50 Lingo Türkiye
14:10 Seksenler
15:20 Göndül Dağı
19:00 Ana Haber
19:50 İddiaların Aksine
20:00 Kupa Saati
22:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Yarı Final Karşılaşması "İspanya-Fransa"
00:10 3'Te 3
01:30 Gönül Dağı
04:30 Lingo Türkiye
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:15 8'de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
09:45 MasterChef Türkiye
13:45 Gazete Magazin Yaz
15:45 Çarkıfelek
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 MasterChef Türkiye
02:30 Gazete Magazin Yaz
04:30 Doğduğun Ev Kaderindir