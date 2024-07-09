Bugün televizyonda ne var? 9 Temmuz 2024 Kanal D, Show, TV8, NOW, TRT 1, Star TV, ATV yayın akışı

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 İnci Taneleri

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 2012 (Yabancı Sinema)

23:15 Saklambaç (Yabancı Sinema)

01:15 Saklambaç (Yabancı Sinema)

02:45 Güneşin Kızları

04:30 Tatlı İntikam