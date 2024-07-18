Bugün televizyonda ne var? 18 Temmuz Kanal D, Show Tv, Atv, Star Tv, Tv8 yayın akışı...

18 TEMMUZ TRT 1 YAYIN AKIŞI
09.20 - Kasaba Doktoru
12.35 - Lingo Türkiye
14.00 - Seksenler
15.15 - Gönül Dağı
19.00 - Ana Haber
19.55 - İddiaların Aksine
20.00 - Sen Türkülerini Söyle
18 TEMMUZ ATV YAYIN AKIŞI
08.00 - Kahvaltı Haberleri
10.00 - Sen Anlat Karadeniz
13.00 - atv Gün Ortası
14.00 - Görevimiz Tatil
16.00 - Kardeşlerim
19.00 - atv Ana Haber
20.00 - Alan
18 TEMMUZ KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 - Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 - Neler Oluyor Hayatta?
11:00 - Magazin D Yaz
12:00 - Kanal D Haber Gün Ortası
13.00 - İnci Taneleri
16:00 - Arka Sokaklar
18:30 - Kanal D Ana Haber
20:00 - Aşk-ı Memnu
18 TEMMUZ SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 - Bu Sabah
10:00 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:30 - Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 - Kızılcık Şerbeti
18:45 - Show Ana Haber
20:00 - Dünya Güzellerim Tatilde
18 TEMMUZ TV8 YAYIN AKIŞI
07:00 - Tuzak
08:00 - Türkiye'nin Doktorları
09:00 - Gençlik Rüzgarı
10:00 - Gazete Magazin
14:15 - MasterChef Türkiye
16:30 - Çarkıfelek
20:00 - MasterChef Türkiye