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Eklenme tarihi: 18 Temmuz 2024 Perşembe 14:08

Bugün televizyonda ne var? 18 Temmuz Kanal D, Show Tv, Atv, Star Tv, Tv8 yayın akışı...

Perşembe akşamını evde televizyon karşısında geçirmek isteyen kimseler 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun yanıtını araştırıyor. Dizilerin sezon finali yapması ve yeni yaz dizilerinin çekilmemesi nedeni ile akşam kuşağında gişe rekoru kıran filmler ve eğlenceli Tv programları yayınlanıyor. İşte 18 Temmuz Kanal D, Show Tv, Atv, Star Tv, Tv8 yayın akışı...