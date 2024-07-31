BİM'e bu hafta çeyizlik ürünler geliyor! BİM 2 Ağustos 2024 aktüel ürünler kataloğu

BİM 2 Ağustos 2024 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta; Evcil hayvan ürünleri, televizyon, elektrikli süpürge, kilitli cam saklama kabı, kep şapka çeşitleri indirimli olarak satışa sunulacak. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta ayrıca Fakir 4'lü Çeyiz Seti 3.999 TL'den satılacak. Peki BİM'de bu hafta başka neler var? İşte BİM 2 Ağustos 2024 aktüel ürünler kataloğu