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Eklenme tarihi: 31 Temmuz 2024 Çarşamba 17:18

BİM'e bu hafta çeyizlik ürünler geliyor! BİM 2 Ağustos 2024 aktüel ürünler kataloğu

BİM'in bu hafta cuma kampanyası için hazırlanan aktüel ürünler belli oldu. BİM'e bu hafta; Gaming Laptop, Araç İçi Telefon Tutucu, FastFryer, Buhar Kazanlı Ütü ve Erişte ve Makarna Makinesi gibi fırsat ürünleri yer alıyor. İşte BİM 2 Ağustos 2024 aktüel ürünler kataloğu

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