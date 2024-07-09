Aile destek ödemesi son dakika gelişmeleri destek kapsamında ödeme alan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 2 yıldır ödeme alan vatandaşlar programın 1 yıl daha uzatılıp uzatılmadığını ve Temmuz ayı ödemelerinin ne zaman yatırılacağını sorguluyor. Peki, Aile destek ödemesi uzatıldı mı, bitti mi? Temmuz ayı aile destek ödemesi ne zaman yatacak?
Aile destek ödemesi kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere ikinci 12 aylık dönemde de (Temmuz 2023- Haziran 2024) hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ile aylık periyotta hesaplara yatırıldı.
Temmuz ayı aile destek ödemesi ne zaman yatacak?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan ödenek her ayın 15'inden sonra düzenli olarak hesaplara yatırılıyor. Ödemelerin önümüzdeki günlerde yatırılmış olması bekleniyor.
Aile destek ödemesi uzatıldı mı, bitti mi?
12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2024 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayında gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecektir.
Aile destek ödemesinin uzatılmasına ilişkin yeni bir karar alınmamış olup, Bakanlıktan yeni bir açıklama gelmesi halinde haberimiz içerisine eklenecektir.
Aile destek ödemesi ne kadar?
Kişi başına düşen aylık gelir aralığı (TL) Aylık Destek Tutarı (TL)
450 TL ve altı 1.250 TL
450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı 1.100 TL
911,15 TL üzeri ─ 1372,30 TL ve altı 950 TL
1372,30 TL üzeri ─ 5.667,37 TL'den az 850 TL
Kapsamın genişletilmesi ile birlikte getirilen Çocuk Destek Bileşeni ile hak sahibi hanelere sağlanacak ek destek tutarları, hanedeki çocuk sayısına göre belirlenmiştir. Bu kapsamda aşağıdaki tabloda yer alan çocuk sayılarına göre;
Hanedeki Çocuk Sayısı
Aylık Destek Tutarı (TL)
1-2 çocuklu hanelere 350
3 çocuklu hanelere 450
4 çocuklu hanelere 550
5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere 650
350 ile 650-TL arasında değişen tutarlarda ek ödeme gerçekleştirilmektedir.