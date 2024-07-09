Aile destek ödemesi son dakika gelişmeleri destek kapsamında ödeme alan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 2 yıldır ödeme alan vatandaşlar programın 1 yıl daha uzatılıp uzatılmadığını ve Temmuz ayı ödemelerinin ne zaman yatırılacağını sorguluyor. Peki, Aile destek ödemesi uzatıldı mı, bitti mi? Temmuz ayı aile destek ödemesi ne zaman yatacak?