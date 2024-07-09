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Eklenme tarihi: 9 Temmuz 2024 Salı 11:48

Aile destek ödemesi uzatıldı mı, bitti mi? Temmuz ayı aile destek ödemesi ne zaman yatacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan her ay destek ödemesi alan vatandaşlar gözünü son dakika haberlerini çevirdi. 2022 yılında başlatılan Aile Destek Programı ile ihtiyaç sahibi aileler bir sene boyunca desteklenmiş olup programın 1 yıl süre ile uzatılması ve 12 ay daha destek verilmesine karar verilmişti. Buna göre destek programı için sona gelindi. Haziran 2024 ödemeleri Temmuz ayında yapılacak. Yeni bir karar gelmemesi halinde destek programı son bulacak. Peki, Aile destek ödemesi uzatıldı mı, bitti mi? Temmuz ayı aile destek ödemesi ne zaman yatacak? İşte merak edilen detaylar...