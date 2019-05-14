THY EuroLeague'de İspanyol ve İtalyan ekipleri 13 kez mutlu sona ulaştı

İspanya'nın Vitoria-Gasteiz şehrinde 17-19 Mayıs'ta düzenlenecek Final Four organizasyonuyla şampiyonun belli olacağı basketbol THY EuroLeague'de kupayı en fazla İspanyol ve İtalyan ekipleri kazandı.

İlk kez 1958 yılında oynanmaya başlayan Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki 1 numaralı organizasyonunda şu ana kadar 13 ülkeden 21 takım şampiyonluk yaşadı.

Avrupa Ligi'nde İspanyol ve İtalyan ekipleri 13 kezle kupayı en çok kazanan takımlar olma başarısı gösterdi.

Dörtlü Final'de bu sezon da Real Madrid ile yer alan İspanyollar, 13 şampiyonlukla zirveyi İtalyanlarla paylaştı.

İspanya'dan Real Madrid 10 kezle kupayı en fazla kazanan takım olma unvanını taşıyor. Ayrıca bu ülkeden Barcelona 2, Joventut Badalona da bir kez mutlu sona ulaştı.

Real Madrid, kendi ülkesinde düzenlenecek organizasyonu şampiyon bitirmesi durumunda İspanya, İtalya'nın önüne geçerek kupayı en fazla kazanan ülke olacak.

İtalyanların son kupası 2001'de

Uzun yıllardır bu kupayı en fazla kazanan takım olma unvanını sahip olan İtalyanlar, en son kupayı 2001'de kazanmıştı.

Ligde en son 2001'de Bologna ile şampiyonluk sevinci yaşayan İtalya, 18 yıldır şampiyonluğa hasret kaldı.

İtalya'dan Varese 5, EA7 Emporio Armani Milano 3, Bologna ve Cantu ikişer, Virtus Roma da bir kez kupayı müzelerine götürdü.

İtalyanlar ayrıca son 8 sezondur Dörtlü Final'de de yer alamıyor. Kupada en son 2011 yılında Barcelona'da yapılan Dörtlü Final organizasyonunda mücadele eden İtalyan temsilcisi Montepaschi Siena, sezonu üçüncü bitirmişti.

Kupa 9 kez Yunanistan'a gitti

Yunan takımları, THY Avrupa Ligi'nde 9 kez şampiyon olma başarısı gösterdi.

Bu ülkeden Panathinaikos 6, Olympiakos da 3 kez kupanın sahibi oldu.

Türkiye'den sadece Fenerbahçe

Türkiye'den Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluk yaşayan tek takım olma başarısı gösterdi.

Sarı-lacivertli takım, 2016-2017 sezonunda İstanbul'da düzenlenen Dörtlü Final organizasyonda şampiyon olarak, kupayı müzesine götürdü.

Bu sezon yarı finalde karşılaşacak Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes ikilisinden biri 19 Mayıs'ta final oynayarak, Türkiye'ye ikinci kupa sevincini yaşatmaya çalışacak.

Diğer şampiyonlar

Rusya'dan CSKA Moskova 7, İsrail'den Maccabi Tel Aviv de 6 kez kupayı kazandı.

Hırvatistan'dan Split 3, Cibona da 2 kez ligi şampiyon tamamlarken, Letonya'dan ASK Riga ise 3 kez kupayı havaya kaldırdı.

Ayrıca Gürcistan'dan Dinamo Tiflis, Bosna Hersek'ten Bosna, Sırbistan'dan Partizan, Fransa'dan Limoges ve Litvanya'dan Zalgiris birer kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Not: Hırvatistan, Bosna Hersek ve Sırbistan takımları Yugoslavya döneminde, Letonya ve Gürcistan takımları da SSCB döneminde şampiyonluk yaşadı. Rusya'nın CSKA Moskova takımı da 7 şampiyonluğun 4'ünü SSCB döneminde kazandı.

(AA)