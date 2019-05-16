Obradovic ve Ergin Ataman'dan Final Four öncesi çarpıcı açıklamalar

THY Euroleague Final Four'da İspanya'nın Vitoria-Gasteiz şehrinde karşı karşıya gelecek olan temsilcilerimiz Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'da başantrenörler Ergin Ataman ile Zeljko Obradovic, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ayrıca Fenerbahçe Beko'dan Kostas Sloukas ve Anadolu Efes'ten Vasilije Micic de basın toplantısında yer aldı.

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'ın açıklamaları şu şekilde:

"GÜVENİMİZ TAM, BAŞARACAĞIZ"

"Final-Four'da olduğumuz için memnunuz. Takımım çok keyif alarak oynadı. Her maç üstüne koyarak devam ettik. Euroleague tarihindeki en iyi başantrenöre karşı ve en iyi takıma karşı oynayacağız. Güvenimiz tam, başaracağız."

"OBRADOVIC'İ HER GÜN GÖRÜYORUM"

"Uzun bir adan sonra koçlarla Final-Four'da birlikteyiz. Obradovic'i Türkiye'de neredeyse her gün görüyorum. Yıllar sonra iki takımın burada olması büyük bir gurur. Anadolu Efes'in burada olması benim için gurur kaynağı. En iyi olmak için mücadele edeceğiz."

"KAZANIRSAK IBIZA'DA KUTLAYACAĞIZ"

"Kazanırsak pazartesi günü İbiza'ya gideceğiz ve bu kupayı orada kutlayacağız. Sonra Türkiye'ye döneceğiz."

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic ise şu ifadeleri kullandı:

"TAKIMIMLA GURUR DUYUYORUM"

"Sezon içinde 28 zafer! Bunu parayla çarparsanız, baya bir şey yapıyor. Ancak biz 29. ve 30. galibiyetimizi istiyoruz. Takımımla gurur duyuyorum."

"VESELY VE KALINIC ANTRENMAN YAPTILAR AMA TEHLİKELİ"

"Kafamdan neler mi geçiyor? O konuya girersek çıkamayız. Kalinic ve Vesely birkaç antrenman yaptı ama bu tehlikeli bir şey. Nasıl oynayacaklarını bilemiyoruz."

Anadolu Efes'in oyun kurucusu Vasilije Micic, basın toplantısında kazanmak istediklerini belirtti ve şöyle konuştu:

"BU YIL DAHA SAKİN OLACAĞIM"

"Geçtiğimiz yıl çok fazla tecrübemiz yoktu. Ben bu yıl daha sakin olacağımı düşünüyorum. Takımım için elimden gelenin en iyisini yapacağım."

"FENERBAHÇE SAKATLIKLAR YAŞASA DA İYİ"

"Geçen yıl Fenerbahçe'ye kaybetmiştik 40 dakika üst düzey oynamanın ne kadar zor olduğunu gördük. Farkı kapatmıştık ama Bobby Dixon devreye girmişti. Fenerbahçe sakatlıklar yaşasa bile iyi durumda ama biz de iyiyiz."

"BAMBAŞKA BİR MAÇ OLACAK"

"Bu sezon Fenerbahçe Beko ile 7. kez oynayacağız ama bu bambaşka bir maç olacak. Elimizden gelenin en iyisini yaparak kazanmak istiyoruz. Bunu yapabileceğimizi düşünüyoruz."

Fenerbahçe Beko'nun Yunan guardı Kostas Sloukas ise düşüncelerini şu şekilde aktardı:

"EN İYİ ŞEKİLDE HAZIRLANDIM"

"Final-Four'a en iyi şekilde hazırlandığımı düşünüyorum. Şimdi yarı finalde ise sezon başından bu yana sergilediğim performansı sürdürmeyi arzuluyorum."

"İLK KEZ KATILMIŞ GİBİ OYNAYACAĞIZ"

Bu sezon Anadolu Efes ile 6 kez oynadık. 3'er kez kazandık. İki takım da birbirini iyi tanıyor. 40 dakika boyunca elimizden geleni yapacağız. Sanki Final-Four'a ilk kez katılıyor gibi mücadele edeceğiz."