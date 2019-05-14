Final Four'da Türk derbisi!

EuroLeague 2018-19 sezonunda Final Four maçları, 17 ve 19 Mayıs tarihlerinde İspanya'nın Vitoria kentinde oynanacak.

17 Mayıs'ta oynanacak maçlarda Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes ve CSKA Moskova-Real Madrid karşı karşıya gelecek.

Obradovic'in çalıştırdığı Fenerbahçe Beko, normal sezonda oynanan maçlarda 25 galibiyet ve 5 mağlubiyet alarak normal sezonu lider tamamlamıştı.

Play-off turunda Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, seriyi 3-1 ile geçerek Final Four'a yükseldi.

Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Anadolu Efes ise normal sezonda 20 galibiyet ve 10 mağlubiyet alarak ligi 4. sırada bitirmişti.

Play-off turunda 5. sıradaki Barcelona Lassa eşleşen Efes, nefes kesen seriyi 3-2 kazanarak Final Four'a yükseldi ve Fenerbahçe ile eşleşti.

17 Mayıs Cuma günü oynanacak Fenerbahçe-Anadolu Efes maçı, Türkiye saati ile 19.00'da oynanacak. Yarı finalin diğer maçında ise CSKA Moskova ile Real Madrid saat 22.00'da karşı karşıya gelecek.

Basketbolseverler, Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçını beIN Sports'tan canlı yayınla izleyebilecek.

Eşleşmede tur atlayan takım, CSKA Moskova - Real Madrid maçının galibiyle 19 Mayıs Pazar günü 21.30'da oynanacak finalde karşılaşacak.