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Final Four'da Türk derbisi!

Final Four'da Türk derbisi!

Basketbolda EuroLeague 2018-19 sezonunda Final Four'a yükselmeyi başaran takımlarımız Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, yarı finalde karşı karşıya gelecek. İspanya'da oynanacak bu maçı kazanan takım, aynı gün oynanacak CSKA Moskova Real Madrid maçının galibiyle 19 Mayıs Pazar günü finalde karşılaşacak.

EuroLeague 2018-19 sezonunda Final Four maçları, 17 ve 19 Mayıs tarihlerinde İspanya'nın Vitoria kentinde oynanacak. 

17 Mayıs'ta oynanacak maçlarda Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes ve CSKA Moskova-Real Madrid karşı karşıya gelecek. 

Obradovic'in çalıştırdığı Fenerbahçe Beko, normal sezonda oynanan maçlarda 25 galibiyet ve 5 mağlubiyet alarak normal sezonu lider tamamlamıştı. 

Play-off turunda Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, seriyi 3-1 ile geçerek Final Four'a yükseldi. 

Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Anadolu Efes ise normal sezonda 20 galibiyet ve 10 mağlubiyet alarak ligi 4. sırada bitirmişti. 

Play-off turunda 5. sıradaki Barcelona Lassa eşleşen Efes, nefes kesen seriyi 3-2 kazanarak Final Four'a yükseldi ve Fenerbahçe ile eşleşti.

17 Mayıs Cuma günü oynanacak Fenerbahçe-Anadolu Efes maçı, Türkiye saati ile 19.00'da oynanacak. Yarı finalin diğer maçında ise CSKA Moskova ile Real Madrid saat 22.00'da karşı karşıya gelecek. 

Basketbolseverler, Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçını beIN Sports'tan canlı yayınla izleyebilecek.

Eşleşmede tur atlayan takım, CSKA Moskova - Real Madrid maçının galibiyle 19 Mayıs Pazar günü 21.30'da oynanacak finalde karşılaşacak.

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