Fenerbahçe Beko'nun en büyük kozu Obradovic

Basketbolda 17-19 Mayıs'ta İspanya'nın Vitoria-Gasteiz şehrinde düzenlenecek THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'inde yer alacak Fenerbahçe Beko'nun en büyük güvencesi başantrenörü Zeljko Obradovic'in tecrübesi olacak. Avrupa Ligi tarafından "efsane" olarak nitelendirilen ve Avrupa basketbolunun en iyi başantrenörü olarak gösterilen Obradovic, 18. Dörtlü Finali'nde 10. kupasını Fenerbahçe'nin başında kazanmak için mücadele edecek.

Basketbolda Avrupa'nın bir numaralı kupasını en fazla kazanan başantrenör olan Obradovic, bu sevinci 1992, 1994, 1995, 2000, 2002, 2007, 2009, 2011 ve 2017'de yaşadı. Obradovic, ülkesinde Partizan takımıyla 1991 yılında başladığı başantrenörlük kariyerinin ilk sezonunda Avrupa'nın zirvesine çıktı. Obradovic'in takımı, 1992'de İstanbul'daki organizasyonun finalinde Joventut Badalona'yı 71-70 yenerek kupayı kazandı.

Tecrübeli başantrenör, İspanyol takımlar Joventut Badalona'yla 1993-1994, Real Madrid'le 1994-1995 sezonunda, finalde Yunan ekibi Olympiakos karşısında zafere ulaştı. Sırp çalıştırıcı efsanesi haline geldiği Panathinaikos'la ise 8 kez Dörtlü Final'de yer alıp 5 Avrupa şampiyonluğu gördü. Ayrıca başarılı başantrenör, Yunan ekibiyle 2001-2002 sezonunda itibaren tek isim altında oynanan bir numaralı kupayı da (Avrupa Ligi) kazanan ilk başantrenör oldu.

- Fenerbahçe'yi zirveye 2017'de çıkardı

Obradovic, Fenerbahçe'yi 2017 yılında Avrupa'nın zirvesine çıkardı. 2013 yılında geldiği sarı-lacivertlileri üst üste 5. kez Dörtlü Final'e çıkaran Sırp başantrenör, 2016-2017 sezonunda ise büyük bir başarıya imza attı. İstanbul'da düzenlenen Dörtlü Final'de önce Real Madrid'i eleyen Obradovic'in öğrencileri, finalde de Olympiakos'u 80-64 yenerek kulüpler bazında Türk basketbol tarihinin en büyük başarısını elde etti.

- Bütün takımlarıyla Avrupa kupası kazandı

Zeljko Obradovic, kariyerinde çalıştırdığı 6 kulüp takımıyla da Avrupa kupası kazanma sevinci yaşadı. Partizan, Joventut Badalona, Real Madrid, Panathinaikos ve Fenerbahçe'yle Avrupa Ligi şampiyonluğu elde eden Obradovic, 1998-1999 sezonunda ise Benetton'un başında o dönemin en önemli kupalarından biri olan Saporta Kupası'nı elde etti. Obradovic, Saporta Kupası'nı 1996-1997 sezonunda da Real Madrid'in başında kazandı.

- 17 Dörtlü Final'in 12'sinde finale çıktı

Daha önce 17 kez Dörtlü Final heyecanı yaşayan Obradovic, 12 kez takımlarını finale çıkardı. Obradovic, bu finallerin ise sadece 3'ünü kaybetti. Sırp başantrenör 2001 yılında Panathinaikos, 2016 ve 2018 senelerinde de Fenerbahçe'yle final kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı. Fenerbahçe Beko Başantrenörü Obradovic, 17 kez mücadele ettiği Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde 9 şampiyonluğun yanı sıra üç kez ikincilik, iki kez üçüncülük ile üç defa dördüncülük elde etti.

- Laso'nun 2, Itoudis'in 1 şampiyonluğu var

Dörtü Final'de yer alacak diğer takımlardan Real Madrid ve CSKA Moskova'nın başantrenörlerinin de organizasyonda şampiyonlukları bulunuyor.

Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso, 8. sezonunu geçirdiği Avrupa Ligi'nde 5 kez Dörtlü Final'e kaldı ve 4'ünde İspanyol temsilcisine final oynattı. Real Madrid, Laso döneminde 2014-2015 ve 2017-2018 sezonlarında kupayı müzesine götürdü.

CSKA Moskova Başantrenörü Dimitris Itoudis de bir kez bu kupayı kazanma başarı gösterdi. Üst üste 5. kez takımını Dörtlü Final'e taşıyan Yunan başantrenör, takımını 1 kez finale çıkardı ve 2016'da kupayı kazandı.

Bu kulvarda şampiyonluğu bulunmayan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman ise 3. kez kariyerinde Dörtlü Final'de boy gösterecek.

(AA)