Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'ten tarihi başarı

Play-off çeyrek final serisinde Litvanya'nın Zalgiris takımını eleyen Fenerbahçe Beko üst üste 5. kez Dörtlü Final'e adını yazdırırken, İspanya'nın Barcelona Lassa takımını saf dışı bırakarak 18 yıllık özlemini gideren Anadolu Efes, Türk basketbol tarihinde bir ilki başardı.

Avrupa'nın kulüpler bazındaki bir numaralı organizasyonunda iki Türk takımı birden ilk kez Dörtlü Final'e kalma başarısı gösterdi.

Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, 17-19 Mayıs'ta İspanya'nın Vitoria-Gasteiz şehrindeki Fernando Buesa Arena'da oynanacak Dörtlü Final'de mücadele edecek. İki Türk takımı 17 Mayıs'ta yarı finalde karşılaşacak ve finale çıkmaya çalışacak.

5. ülke Türkiye oldu

1988 yılından bu yana düzenlenen Dörtlü Final organizasyonuna Türkiye, iki takım birden gönderen 5. ülke olarak da tarihe geçti.

Bu sezon 32'ncisi düzenlenecek Dörtlü Final'e daha önce 4 ülke iki takımla katılmayı başardı.

İspanya 7, İtalya 5, Yunanistan 3, Rusya ise 1 kez Dörtlü Final'e 2 takım birden gönderme başarısı gösterdi.

Bu başarıyı son tekrarlayan takımlar ise 2015-2016 sezonunda Rusya temsilcileri CSKA Moskova ile Lokomotiv Kuban olmuştu.

19 Mayıs'ta bir Türk takımı finalde

Türkiye, THY Avrupa Ligi'nin finalinde bir takımıyla yer almayı da garantiledi.

Yarı finalde karşılaşacak Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'ten biri finale çıkacak ve 19 Mayıs'ta oynanacak şampiyonluk mücadelesinde yer alacak.

Böylece son 4 sezonun hepsinde finalde bir Türk takımı yer almış olacak. Bundan önceki 3 finalde Fenerbahçe mücadele etmişti.

Anadolu Efes hasreti bitirdi

Anadolu Efes, 18 yıl aradan sonra Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e kalarak büyük bir hasreti bitirdi.

Lacivert-beyazlılar, Türk takımları içerisinde Dörtlü Final'e kalan ilk ekipti. 1999-2000 ve 2000-2001'deki (Suprolig) Dörtlü Final'e kalan lacivert-beyazlılar, 2001-2002'den itibaren tek isim altında gerçekleştirilen Avrupa Ligi'nde ise ilk kez son 4 takımın yer alacağı organizasyona kalma başarısı gösterdi.

Fenerbahçe Beko üst üste 5. kez

Fenerbahçe Beko ise Dörtlü Final'de üst üste 5. kez mücadele edecek.

Bu kupayı kazanan tek Türk takımı 2017'nin şampiyonu Fenerbahçe Beko, son 3 sezonun finalisti olarak dikkati çekiyor.