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  3. Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde final-four'a yürüyor

Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde final-four'a yürüyor

Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde final-four'a yürüyor

THY Avrupa Ligi’ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, birer maç daha kazanmaları halinde final-four’a yükselecek.

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THY Euroleague play-off çeyrek final üçüncü maçında Anadolu Efes deplasmanda Barcelona'yı 102-68 yenerek seride 2-1 öne geçti. Geçtiğimiz gün Zalgiris Kaunas'ı yenen Fenerbahçe Beko da rakibine karşı 2-1'lik üstünlük kurdu.

TEMSİLCİLERİMİZ KAZANIRSA DÖRTLÜ FİNAL'E ÇIKACAK

Bu akşam Fenerbahçe Beko, Litvanya'da Zalgiris'i yenerse seriyi 3-1 kazanarak 5. kez üst üste Final-Four'a yükselecek. Kaunas kentindeki Zalgirio Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak ve beIN Sports Haber'den canlı yayınlanacak. 4 yıldır üst üste Dörtlü Final'de mücadele eden sarı-lacivertli ekip, 1 defa Avrupa'nın en büyük kupasını ülkemize getirdi.

Dün akşam Barcelona karşısında tarih yazan Ergin Ataman yönetimindeki Anadolu Efes de Fenerbahçe gibi Final-Four'un kapısında. Yarın akşam (cuma) yine Barcelona'da oynanacak karşılaşmadan Anadolu Efes galibiyet çıkarırsa seriyi bitirecek ve Dörtlü-Final'in yolunu tutacak.

Temsilcilerimiz serinin dördüncü maçlarını kazanamazsa beşinci ve son mücadeleler İstanbul'da olacak.

Öte yandan hem Fenerbahçe Beko hem de Anadolu Efes tur atlarsa, Final-Four'da karşı karşıya gelecek ve böylece bir Türk takımının Euroleague'de final oynaması kesinleşmiş olacak.

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