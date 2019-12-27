'Sıfır konutta faiz 0.79'a iniyor'

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Şırnak’a gelirken kamu bankalarıyla görüştüklerini belirterek, “1 Ocak itibarıyla sıfır konut faizlerinde yüzde 0.99 olan oranı tarihi düşük seviyeler olan 0.79’a indirelim’ diye bir teklifle geldiler, hayırlı olsun” dedi. Albayrak, ‘Türkiye İçin Değişim Başlıyor, Şırnak İş Dünyası Buluşması’ toplantısında yaptığı konuşmada, KOBİ’ler, sanayiciler ve işadamlarıyla bir araya geldiklerini vurguladı. Albayrak, kamu bankalarıyla görüştüklerini aktararak, “Dedik ki yeni yılda güzel bir haber verelim. Bunu da Şırnak’tan verelim. Kamu bankalarımız istişare ettik, konuştuk” dedi ve ekledi:

ÖZEL BANKALAR HIZLANACAK

Gayrimenkul, konut sektörü önemli. Özellikle bu noktada iyileşmeleri vatandaşlara hemen yapmamız lazım” dedi. Ekonomide sağlanan iyileşmelerin yansımalarının süreceğine vurgu yapan Albayrak, şunları söyledi: “Her iyileşmede bunu topluma yansıtmaya devam edeceğiz. Gerek inşaat gerek yan sektörler bu manadaki maliyetler faizler daha da düşecek. Kamu bankaları bunun öncülüğünü yapıyor. Piyasadaki diğer bankalar da yavaş yavaş geliyor. Biraz fazla yavaş geliyorlar ama 2020 yılında onlar da hızlanacak.”

Bakan Albayrak, Şırnak’ta KOBi, sanayici ve işadamlarıyla bir araya geldi.

ENFLASYONDA DAHA GÜÇLÜ İYİLEŞMELER GÖRECEĞİZ

Türkiye'nin büyümesi için çalışacaklarına işaret eden Bakan Albayrak, “Hakiki manada Türkiye’nin bu dönüşümünde, kurumlarımızla, reel sektörümüzle, paydaşlarımızla bir arada olarak, Türkiye’nin daha da büyümesi için bağışıklık sistemimizi daha da güçlendireceğiz” dedi. Bakan Albayrak, “2020, enflasyonda çok daha güçlü iyileşmeleri, daha düşük oranları ve faizleri göreceğimiz bir yıl olacak” ifadelerini kullandı.

%5’LİK BÜYÜMEYİ ARTIK YAKALAYACAĞIZ

Bakan Albayrak, Türkiye’nin bu yıl sonu itibarıyla yüzde 5’lik bir çeyreklik büyümeyi artık yakalayacağını belirterek, “Yüzde 5 büyüme demek, ekonomik, istihdam, yatırım olarak 2020 yılının çok daha iyi, güçlü, başarılı bir yıl inşallah bizi bekliyor demek. Tüm öncü göstergeler 2020’de yüzde 5 büyüme temelini yakalayacağımızı ortaya koyuyor” diye konuştu.

YILBAŞI PİYANGOSU: AYLIK SATIŞ 120 BİNE ÇIKAR

Faiz indirimi konut sektörünü de sevindirdi. İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, şunları söyledi: “Bu haberle birlikte yeni yıla daha şevkle gireceğiz. Ocak ayı satışlarının değişeceğini ve ‘bekle-gör’ çizgisindeki müşteri tavrının ‘bu fırsat kaçmaz’a dönüşeceğini düşünüyorum. Bu kapsamda 2020’deki aylık bazda satışların 120 bin seviyelerini çok rahat bir şekilde aşacağını söyleyebiliriz.”