Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7802
  • 6,3801
  • 272.067
  • 103118
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Emlak
    3. >
  3. Finans merkezi için 3.7 milyar liralık sözleşme

Finans merkezi için 3.7 milyar liralık sözleşme

Finans merkezi için 3.7 milyar liralık sözleşme

Emlak Konut GYO İstanbul Uluslararası Finans Merkezi projesi kapsamında toplam 3.7 milyar lira bedelli bir dizi sözleşme imzaladı.

Emlak Konut KAP’a yaptığı açıklamada, İFM protokolü çerçevesinde ihale ettiği işler kapsamında imzalanan sözleşmeleri sıraladı. 

HANGİ ŞİRKETLER VAR?

Siyahkalem Mühendislik & Mustafa Ekşi İnşaat iş ortaklığıyla KDV hariç 1.14 milyar TL, Güryapı Restorasyon & Yapı ve Yapı İnşaat iş ortaklığı ile KDV hariç 1.84 milyar TL, ASL İnşaat ile KDV hariç 719.2 milyon lira bedel üzerinden sözleşmeler imzalandığı duyuruldu. 


'İnsanlar annelik konusunda nasıl bu kadar acımasız?'
Çağatay Ulusoy'un son görüntüsü 'yok artık' dedirtti!
'Yakıştı mı şimdi sana bu?'
Kerem Bürsin'den eski sevgilisi Yağmur Tanrısevsin'e atak!
Çağla Şıkel canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
<p>Dün Sivas´ın Zara ilçesi Kızılırmak civarında nesli tükenmekte olan Vaşak görüntülendi. Cengiz Oğ

Sivas Zara’da Vaşak Görüntülendi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı

Ticari kampanyalar fırtına gibi! Bu ay sıfır km ticaride önemli fırsatlar var