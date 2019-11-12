Finans merkezi için 3.7 milyar liralık sözleşme
Emlak Konut GYO İstanbul Uluslararası Finans Merkezi projesi kapsamında toplam 3.7 milyar lira bedelli bir dizi sözleşme imzaladı.
Emlak Konut KAP’a yaptığı açıklamada, İFM protokolü çerçevesinde ihale ettiği işler kapsamında imzalanan sözleşmeleri sıraladı.
HANGİ ŞİRKETLER VAR?
Siyahkalem Mühendislik & Mustafa Ekşi İnşaat iş ortaklığıyla KDV hariç 1.14 milyar TL, Güryapı Restorasyon & Yapı ve Yapı İnşaat iş ortaklığı ile KDV hariç 1.84 milyar TL, ASL İnşaat ile KDV hariç 719.2 milyon lira bedel üzerinden sözleşmeler imzalandığı duyuruldu.