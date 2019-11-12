Finans merkezi için 3.7 milyar liralık sözleşme

Emlak Konut KAP’a yaptığı açıklamada, İFM protokolü çerçevesinde ihale ettiği işler kapsamında imzalanan sözleşmeleri sıraladı.

HANGİ ŞİRKETLER VAR?

Siyahkalem Mühendislik & Mustafa Ekşi İnşaat iş ortaklığıyla KDV hariç 1.14 milyar TL, Güryapı Restorasyon & Yapı ve Yapı İnşaat iş ortaklığı ile KDV hariç 1.84 milyar TL, ASL İnşaat ile KDV hariç 719.2 milyon lira bedel üzerinden sözleşmeler imzalandığı duyuruldu.