ZÜCDER: Destek paketiyle düğün alışverişleri hareketlenir

Türkiye’de yılda 550 bin çift evleniyor ve ülkemizdeki hakim çeyiz kültüründe, bir evin olmazsa olmazı züccaciye ürünleri de mutlaka alınıyor. Koronavirüs nedeniyle düğünler bir süreliğine ertelenmek durumunda kalmış ve “yeni normalleşme” kararları gereğince 1 Temmuz itibariyle yeniden düğünlerin başlaması kararı verildi.

Düğünlerin yeniden başlamasıyla birlikte sektörde başlayan hareketliliğe bir katkı da Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan “İstikrar Kalkanı Paketi”yle geldi.

Buna göre yerli üretim yapan kahverengi küçük ev aletleri, çeyiz satışı yapılan firmalarda alışveriş için asgari 3 bin TL ila azami 30 bin TL arasında kredi kullandırılacak. Ayrıca 6 ay ödemesiz azami 60 ay vade ile aylık yüzde 0,82 faiz oranı imkanı verilecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan ZÜCDER Başkanı Mesut Öksüz: “Düğün yapılmaya karar verildiği zaman hazırlıklar 6 ay öncesinden başlıyor. Mağazalarımıza gelemeyen çiftler alışverişlerini online’dan gerçekleştirdiler. Son dönemde, üyelerimizden aldığımız bilgilere göre online satışlarında çeyiz nedeniyle ürün alanların sayısında geçtiğimiz döneme göre yüzde 100’lük bir artış gözlemlendi. Burada tüketicilere sunulan kapıda ödeme seçeneği, taksit kolaylığı da tüketici için cazip geldi. Biliyorsunuz bizim şu anda perakendede baskın olduğumuz satış kanallarından bir tanesi de AVM’ler.

Üyelerimizin bir kısmı AVM’lerin açıldığı tarihle birlikte, bir kısmı da bugün itibariyle mağazalarını açtılar. Biz bu noktadan sonra artık yavaş yavaş mağazalarımızda düğün alışverişleri konusunda bir hareketlenme hissedeceğimizi düşünüyoruz. Her ne kadar online alışveriş sevilse de ve satışlarda artış yaşansa da çiftler, görerek, dokunarak, modelleri tek tek inceleyerek karar vermek isteyeceklerdir. Birçok markamız bu anlamda yemek takımlarının, çatal bıçak setlerinin, yatak takımlarının bir arada olduğu çeyiz paketlerini uygun fiyatlarla satışa sunuyorlar.

Tekli ürün alımlardan ziyade fiyat avantajından ötürü çeyiz setlerine daha çok ilgi olduğunu söyleyebiliriz. Alışverişin daha hızlı olması için üyelerimizin bazıları ise özel indirim ya da çeyiz setinin yanında bir ürünün ücretsiz ya da indirimli verilmesi gibi kampanya hazırlığı yaptılar. Bu kredi imkanı ve kampanyalarla birlikte çeyiz alışverişleri artacaktır.” dedi.