Zorunlu trafik sigortasına yeni düzenleme! Zorunlu trafik sigortası taksit sayısı kaç oldu?

Türkiye Sigorta Birliği, zorunlu trafik sigortası, DASK ve kredi çekmiş olan kişilere yapılan hayat sigortalarına dair olarak önemli kararlar aldı. Zorunlu trafik sigortasına yeni düzenleme getirildi. Zorunlu trafik sigortası taksit sayısı kaç oldu? sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Zorunlu trafik sigortasına dair tüm detaylar haberimizde..

ZORUNLU TRAFİK SİGORTASINA YENİ DÜZENLEME!



Türkiye Sigorta Birliği, trafik sigortası ve DASK poliçe prim ödemelerinde taksit sayısının üçten beşe çıkarıldığını açıkladı.

ZORUNLU TRAFİK SİGORTASI TAKSİT SAYISI KAÇ OLDU?



Genel uygulamada DASK ve Zorunlu Trafik sigortalarında prim ödemeleri peşin veya kredi kartına genellikle 3 taksit şeklinde tahsil edilmektedir. Üye şirketlerin Nisan ayından itibaren düzenlenecek Zorunlu Trafik Sigortası ve DASK poliçe primlerini kredi kartına 5 taksit olacak şekilde tahsili tavsiye edilmektedir.

Bankaların/kredi kuruluşlarının kredilerini yeniden yapılandırması/geri ödemelerin ertelenmesine yönelik aldıkları tedbirlerle uyumlu olarak; hayat sigorta şirketlerinin, bireysel kredilerle bağlantılı olarak akdedilmiş olan hayat sigortaları kapsamındaki riskler için, kredi süresinin uzadığı poliçelerde erteleme süresi boyunca teminat vermeye devam etmeleri tavsiye edilmektedir.

Sigortalıların Nisan ayı ve devam eden sigorta prim tahsilatlarının ek maliyet alınmadan bir ay ertelenmesi tavsiye edilmektedir.

Sağlık sektöründe hizmet veren sağlık çalışanlarına destek olabilmek gayesi ile sigorta ürünlerinde prim indiriminde bulunulması tavsiye edilmektedir.

Bu tavsiyeler çerçevesinde sigortacılık sektörü, ilgili tüm paydaşlar ve kamu otoritesi ile işbirliği içinde birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla, sigortalıların hak mahrumiyetlerine yol açmadan, iş sürekliliğini koruyarak faaliyetlerine devam edecektir.

TRAFİK SİGORTASI NEDEN ZORUNLUDUR?

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde geçerli olan zorunlu trafik sigortasının amacı, yaşanabilecek kazalar için üçüncü kişileri koruma altına almaktır. Trafikte yaşanabilecek kazalarda hem maddi zararların hem de insan sağlığı etkileyen zararların karşılanması için vatandaşların trafik sigortası yaptırmaları zorunlu kılınmıştır.

ZORUNLU TRAFİK SİGORTASI KAÇ YILDA BİR YAPILIR?

Zorunlu trafik sigortası, her araç sahibinin yaptırılması kanunlarca zorunlu kılınmış bir sigorta türüdür. Bu sigorta ile trafikte yaşanabilecek olası bir kaza anında karşı tarafa vermiş olduğunuz maddi zararları güvence altına almış olursunuz. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre zorunlu trafik sigortasını her araç sahibi her yıl yenilemelidir. Yenilenmeyen ya da hiç yapılmayan araçların trafiğe çıkmaları yasaktır.