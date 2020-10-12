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12 Ekim 2020 Pazartesi 09:47 | Son Güncelleme:

Zorunlu karşılık nedir? Merkez Bankası son dakika açıklaması

Zorunlu karşılık nedir" Merkez Bankası son dakika açıklaması

Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı geldi. CMB Türk Lirası zorunlu karşılıklara uygulanan faiz/nema oranı yüzde 5'ten yüzde 7'ye yükseltildi. Peki, zorunlu karşılık nedir? İşte Merkez Bankası son dakika açıklaması...

Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı geldi. CMB Türk Lirası zorunlu karşılıklara uygulanan faiz/nema oranı yüzde 5'ten yüzde 7'ye yükseltildi. Peki, zorunlu karşılık nedir? İşte Merkez Bankası son dakika açıklaması...

MERKEZ BANKASI SON DAKİKA AÇIKLAMASI

TCMB Türk Lirası zorunlu karşılıklara uygulanan faiz/nema oranını 16 Ekim’den geçerli olmak üzere yüzde 5’ten yüzde 7’ye yükseltti.

ZORUNLU KARŞILIK NEDİR?

Zorunlu karşılık, zorunlu karşılık oranı ya da munzam karşılık; mevduat kabul eden bankaların bu mevduatlara karşılık olarak Merkez Bankası'nda bulundurmak zorunda oldukları mevduatların oranıdır ve bu oran Merkez Bankası tarafından kararlaştırılır.

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