Zorunlu karşılık nedir? Merkez Bankası son dakika açıklaması

Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı geldi. CMB Türk Lirası zorunlu karşılıklara uygulanan faiz/nema oranı yüzde 5'ten yüzde 7'ye yükseltildi. Peki, zorunlu karşılık nedir? İşte Merkez Bankası son dakika açıklaması...

MERKEZ BANKASI SON DAKİKA AÇIKLAMASI

TCMB Türk Lirası zorunlu karşılıklara uygulanan faiz/nema oranını 16 Ekim’den geçerli olmak üzere yüzde 5’ten yüzde 7’ye yükseltti.

ZORUNLU KARŞILIK NEDİR?

Zorunlu karşılık, zorunlu karşılık oranı ya da munzam karşılık; mevduat kabul eden bankaların bu mevduatlara karşılık olarak Merkez Bankası'nda bulundurmak zorunda oldukları mevduatların oranıdır ve bu oran Merkez Bankası tarafından kararlaştırılır.