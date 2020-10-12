12 Ekim 2020 Pazartesi 09:47 | Son Güncelleme:
Zorunlu karşılık nedir? Merkez Bankası son dakika açıklaması
Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı geldi. CMB Türk Lirası zorunlu karşılıklara uygulanan faiz/nema oranı yüzde 5'ten yüzde 7'ye yükseltildi. Peki, zorunlu karşılık nedir? İşte Merkez Bankası son dakika açıklaması...
Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı geldi. CMB Türk Lirası zorunlu karşılıklara uygulanan faiz/nema oranı yüzde 5'ten yüzde 7'ye yükseltildi. Peki, zorunlu karşılık nedir? İşte Merkez Bankası son dakika açıklaması...
MERKEZ BANKASI SON DAKİKA AÇIKLAMASI
TCMB Türk Lirası zorunlu karşılıklara uygulanan faiz/nema oranını 16 Ekim’den geçerli olmak üzere yüzde 5’ten yüzde 7’ye yükseltti.
ZORUNLU KARŞILIK NEDİR?
Zorunlu karşılık, zorunlu karşılık oranı ya da munzam karşılık; mevduat kabul eden bankaların bu mevduatlara karşılık olarak Merkez Bankası'nda bulundurmak zorunda oldukları mevduatların oranıdır ve bu oran Merkez Bankası tarafından kararlaştırılır.