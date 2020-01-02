Zorlu'dan yükselen akıllı tekstil pazarına yatırım

ŞENAY BÜYÜKKÖŞDERE

Zorlu Holding’in amiral gemisi gruplarından Zorlu Tekstil Grubu, yönünü akıllı tekstile çevirdi. Grubun yeni vizyonunu Bursa’daki Korteks fabrikasında, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeki Zorlu’dan dinledik. Haftanın 7 günü fabrikada işinin başında olduğunu vurgulayan Zeki Zorlu, en büyük motivasyonunu ise fabrikada çalışan insanlar ve makinelerden aldığını söyledi.

DÖNÜŞÜM BAŞLADI

Holdingin sürdürülebilir odaklı Akıllı Hayat 2030 vizyonu çerçevesinde Zorlu Tekstil’de de akıllı dönüşümün başladığını vurgulayan Başkan Yardımcısı Zeki Zorlu, 2030’da dünya üzerinde 3 trilyon dolara ulaşacağı öngörülen akıllı tekstil pazarına yönelik yatırımları artırdıklarını ifade etti. Zeki Zorlu, üretimde insan hatasının yarattığı kaybı ortadan kaldırmak için otomasyonu artırdıklarını, oluşan istihdam fazlasını ise yeni yatırımlarda değerlendirdiklerini sözlerine ekledi. Zorlu için istihdam yaratmak en önemli hedefler arasında.

EN TATLI İŞ SANAYİCİLİK

Zor zamanların ancak sanayiyle aşılacağını belirten Zeki Zorlu, “Yeryüzünde en tatlı şey sanayicilik. İşi olmayan için iş yaratmak kadar zevkli bir şey yok. Milet olarak sanayinin peşinden koşmak lazım. 80 milyonun işe ihtiyacı var, yoksa insanlar çatışır. Bu bizim asli borcumuz” değerlendirmesinde bulundu.

1.7 MİLYAR DOLAR İHRACAT YAPTIK

Fabrikada 500’ü beyaz yakalı olmak üzere 2 bin 300 kişinin çalıştığını, bu rakamın şirkette son 15 yılın en yüksek istihdamı olduğunu dile getiren Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül ise, “Verimlilik arttıkça yeni yatırımlar da arkasından geliyor” dedi. Yüngül, “Biz ülke olarak bu pazarda geçen yıl 1.7 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Daha gidebileceğimiz çok yol var” dedi.

YERLİ OTOMOBİLİN KUMAŞ İŞİNİ KAÇIRMAYIZ

Otomotiv tekstilinde uzmanlaştıklarını ve dünyanın önemli markalarına satış yaptıklarını ifade eden Yüngül, yerli otomobilin araç içi iplik ve kumaşlarıyla ilgili ise “Yerli otomobilin araç içi kumaş ve iplik işini kaçırmayız” dedi.

CİRONUN %50’Sİ AKILLI TEKSTİLDEN GELECEK

Zorlu Holding Tekstil Grubu Başkanı Necat Altın ise, “Geçen yıl 605 milyon dolar ciroya ulaşırken 186 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. 2020’de 620 milyon dolar ciro ve 200 milyon dolar ihracat hedefliyoruz. 2025’e kadar ciromuzu 2 kattan fazla artırmak istiyoruz” dedi. Altın, “Yeni yatırımlarla akıllı tekstil ürünlerinde daha da büyümeyi planlıyoruz. Ciromuzun yaklaşık yüzde 20’sini oluşturan akıllı tekstilin ciromuzdaki payını 2025’te yüzde 50’ye yükseltmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.